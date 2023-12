Necla Güngör Kıragası: TFF bize çok destek oluyor

REKLAM advertisement1

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve milli oyuncu Yağmur Uraz, kadın futbolunun son yıllarda çok geliştiğini belirtti.

Markalar ve spor dünyasından isimleri bir araya getiren Brand & Sport Summit 2023 etkinliği, Maslak'taki ESA Arena'da gerçekleştirildi.

"Ariel ile Kadın Futboluna Yolculuk" adlı panele teknik direktör Necla Güngör Kıragası ve futbolcu Yağmur Uraz katıldı.

"15 YIL ÖNCE EKİP ARKADAŞLARIMLA HAYAL ETTİĞİM ŞEYLER GERÇEKLEŞİYOR"

Kariyeri boyunca sürekli kendini geliştirmeye çalıştığını dile getiren Necla Güngör Kıragası, "Geçmişten beri A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü olmak istiyordum. Bunu da gerçekleştirebildim. Milli takımın alt yaş kategorilerinde iyi işler çıkardım. En sonunda başkanımızın takdiriyle A Milli Kadın Futbol Takımı'nın başına geçtim. Sonrasında herkes bana bu işin zor olduğunu ve yanıma bir erkek antrenör almam gerektiğini söyledi. Erkek egemen bir spor branşında kadın olarak var olduğumu göstermem gerekiyordu. Sonunda takımımla birlikte UEFA Uluslar C Ligi'ni bütün maçları kazanarak bitirdik. UEFA ülkelerinde tek gol yemeyen takım da bizdik. Bu başarı için de çok çalışmıştık." ifadelerini kullandı.

Kadın futbolunun şu anki durumuyla ilgili görüşlerini aktaran Kıragası, "Son 3 senede kadın futbolunda inanılmaz bir ivmelenme var. Yol arkadaşlarımızın da çok büyük bir desteği var. Türkiye Futbol Federasyonu bize çok destek oluyor. Kulüplerimizin de çok önemli destekleri var. Oyuncularımız, kulüplerimizle birlikte artık parlayabiliyor. 15 yıl önce ekip arkadaşlarımla hayal ettiğim şeyler gerçekleşiyor. Çorum'da dolu tribüne karşı oynadık. Oyuncularımız büyük kulüplerin armasını taşımaya başladı. Küçük çocuklar yolda Yağmur'u durdurup fotoğraf çekilmek istiyor ve bu durum bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

"AİLELER ESKİDEN ÖN YARGILIYDI AMA BİZ BU ÖN YARGILARI YIKTIK"

Milli takımın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki başarısıyla ilgili konuşan Yağmur Uraz, "Biz her turnuva öncesi Necla hocamızla toplantı yaparız. Çalışmalarımızı da böyle sürdürürüz. UEFA Uluslar C Ligi maçları için yaptığımız planlamada ilk 15 dakikada gol bulmayı amaçlamıştık. Ayrıca gol yemeden maçları bitirmek istiyorduk. Bu yüzden bu organizasyondaki başarımız tesadüf değil." şeklinde görüş belirtti.

Genç kızların bu branşta başarılı olabileceğinden bahseden Yağmur Uraz, "Gençlerimiz çok şanslı. Hayal dünyalarını geniş tutsunlar. Önlerinde biz varız. Önemli kulüplerde oynuyoruz ve önemli statlarda maçlara çıkıyoruz. Son 3 yılda kadın futbolu çok gelişti. Sponsorlar, bize destek vermeye devam ediyor. Ayrıca artık spor ile okul aynı anda gidebiliyor. Aileler eskiden ön yargılıydı ama biz bu ön yargıları yıktık. Şu anki süreç çok keyifli. Futbolcu olmak isteyen kızlarımız kulüplere başvursun. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kızlarımız da disiplinli bir şekilde çalışıp gelecek için hazırlansın." değerlendirmesinde bulundu.