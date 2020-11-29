Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta Necip Uysal da gol sevinci yaşadı! Mücadelede 53. dakika oynanırken Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşun ardından arka direkte topla buluşan Josef'in uzak direğe yaptığı ortasına Necip Uysal, Gökhan'ın üzerinden kafayı vurdu ve ağları havalandırdı!

Beşiktaş bu golle 3-1 öne geçerken Necip de 5 yıl sonra gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu Süper Lig'deki son golünü 2015'te Antalyaspor maçında atmıştı.