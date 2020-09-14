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Ekranların fenomen dizisi Çukur'da 'Cumali karakterini canlandıran Necip Memili, 2020 yılında Didem Dayıcıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Çift, kızları Asya'yı temmuz ayında kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.

Sosyal medya hesabından eşi ve kızı ile neşeli hallerini yayınlayan Memili, bu kez Asya ile dans ederken çekilen videosunu yayınladı.

40 yaşındaki oyuncunun paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.