Geçtiğimiz gün ‘Millete Sesleniş’ konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ başlatıyoruz. Kampanyayı, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum” dedi.

Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya her kesimden destek büyüyor. Batmanlı merhum iş adamı Necat Nasıroğlu’nun adını taşıyan vakıf da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı yardım kampanyasına 3 milyon TL bağışta bulunduğunu duyurdu.

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