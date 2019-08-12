Tek başına alışverişe çıkan usta oyuncu, bir süre mağazaları dolaşıp sezon ürünlerini inceledi.

Bayram sonrasında tatiline devam edeceğini söyleyen güzel oyuncu, alışveriş sonrasında ise güzel havanın da eşliğinde bir yorgunluk kahvesi içmeyi de ihmal etmedi.

Ayrıca Nebahat Çehre'nin yıllara meydan okuyan güzelliği ve her zamanki şıklığı ile dikkatlerden kaçmadı.