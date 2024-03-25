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        Haberler Yaşam Nebahat Çehre kimdir, kaç yaşında? Nebahat Çehre'nin hayatı ve biyografisi

        Nebahat Çehre kimdir, kaç yaşında? Nebahat Çehre'nin hayatı ve biyografisi

        Nebahat Çehre, Türk sinemasının ve televizyonunun önde gelen isimlerinden biridir. 15 Mart 1945 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen Çehre, dört çocuklu bir ailenin tek kızı olarak büyümüştür. Annesi Laz, babası ise Gürcü asıllıdır. Aile, Nebahat Çehre henüz beş yaşındayken İstanbul'a taşınmıştır. Gençlik yıllarında güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken Çehre, 15 yaşında Türkiye Güzeli seçilerek adını duyurmuştur.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 12:55 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:55
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        Nebahat Çehre kimdir, kaç yaşında?
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        Nebahat Çehre'nin Yılmaz Güney ile ilişkisi, Türk sinemasının ve döneminin en çalkantılı aşk hikayelerinden biridir. İkilinin ilişkisi, Türkiye'nin dört bir yanında merakla ve ilgiyle izlenmiştir. 30 Ocak 1967 yılında, Nebahat Çehre ve Yılmaz Güney, evlilik kararı almışlardır. Bu evlilik sürecinde Çehre, kameralardan ve sinema dünyasından uzak kalmıştır. Evlilikleri boyunca, Yılmaz Güney'in hapis cezası alması ve cezaevine girmesi gibi nedenlerle ilişkileri büyük sıkıntılar yaşamıştır.

        Yılmaz Güney'in cezaevine girmesiyle birlikte, Nebahat Çehre'nin sinemadaki kariyeri de bir süreliğine durmuştur. Ancak daha sonra boşanma kararı almasıyla birlikte, Çehre tekrar ekranlara dönmüştür. Bu ilişki, Türk sineması ve toplumu üzerinde derin izler bırakmıştır. İkilinin aşkı ve yaşadıkları zorluklar, sinema dünyasının dışında da büyük yankı uyandırmıştır. Yılmaz Güney'in sinema kariyerindeki başarıları ve hapis cezasıyla yaşadığı çalkantılı dönemler, Nebahat Çehre'nin hayatına da yansımış ve ilişkilerini etkilemiştir. Nebahat Çehre kimdir? Nebahat Çehre nereli?

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        Nebahat Çehre Kimdir?

        Samsunlu Nebahat Çehre Oyunculuk kariyerine başlamadan önce fotomodellik ve mankenlik yapmıştır. 1961 yılında "Yaban Gülüm" adlı filmle sinemaya adım atarak 1964 yılında ünlü yönetmen Yılmaz Güney ile tanışmıştır. Güney'in yönettiği "Kemalı Zeybek" filminde rol almış ve bu filmle sinema dünyasında dikkatleri üzerine çekmiştir. 30 Ocak 1967'de Yılmaz Güney ile evlilik yapmış ve bu evlilik sırasında kameralardan uzak kalmıştır. Ancak, evlilikleri boyunca özel hayatında aktif olarak yer alsa da, oyunculuk kariyerine ara vermemiştir. Boşanma kararının ardından yeniden ekranlara dönmüş ve kariyerine devam etmiştir.

        İkinci evliliği sırasında da oyunculuk kariyerine ara veren Çehre, bu evliliğin sona ermesiyle birlikte tekrar televizyon dünyasına dönmüş ve çeşitli dizilerde rol almıştır. Sahne ve ekranlardaki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Çehre, genç nesil tarafından "Aşk-ı Memnu" dizisiyle tanınmıştır. Nebahat Çehre, sadece oyunculukla değil, müzik dünyasındaki varlığıyla da önemlidir.

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        "Büklüm Büklüm" adlı şarkısıyla Sezen Aksu'nun bestesini seslendirmesi dikkat çekmiş ve büyük beğeni toplamıştır. Sanat hayatı boyunca birçok projede yer almış, Türk sinemasına ve kültürüne katkıda bulunmuştur. Uzun ve başarılı bir kariyere sahip olan Nebahat Çehre, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alır. Nebahat Çehre kaç yaşında? İşte Nebahat Çehre hayatı.

        Nebahat Çehre Hayatı

        Nebahat Çehre, Türk sinemasının ve televizyonunun gelmiş geçmiş en büyük güzelliklerinden biridir ve 80 yaşındadır. Doğal bir zarafeti ve etkileyici bir görünümü olan Çehre, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda sahip olduğu büyüleyici güzellikle de hayranlık uyandırmıştır. Yüzündeki asil duruş, incelikli hatlar ve içten gelen bir ışıltı, onu Türkiye'nin en güzel ve etkileyici yüzlerinden biri yapmıştır.

        Çehre'nin güzelliği, sahip olduğu karizmatik duruşuyla da öne çıkmaktadır. Kameralara yansıyan her haliyle büyüleyici bir varlık olan Çehre, oyunculuk sahnesinde ve günlük hayatta da benzersiz bir çekiciliğe sahiptir. Doğal güzelliğinin yanı sıra, kendine özgü bir tarzı ve duruşuyla da dikkat çeken Çehre, estetik anlayışın ve güzellik standartlarının ötesinde bir çekim gücüne sahiptir.

        Nebahat Çehre'nin güzelliği, içten gelen bir parlaklık ve pozitif enerjiyle de beslenmektedir. Oyunculuğundaki başarı ve karakter rollerine getirdiği derinlik, onun güzelliğini daha da çarpıcı kılmaktadır. Sahip olduğu güzellik, iç dünyasındaki inceliklerle ve duygusallıkla da bütünleşmiştir. Nebahat Çehre'nin güzelliği, zamanın etkisine meydan okuyan bir nitelik taşır. Yıllara meydan okuyan bir zarafet ve çekicilikle donanmış olan Çehre, yaş aldıkça bile güzelliğini ve çekim gücünü korumayı başarmıştır. Bu da onu sadece bir dönemin değil, çağlar boyunca unutulmayacak bir güzellik ikonu haline getirmiştir.

        Sonuç olarak Nebahat Çehre'nin güzelliği sadece fiziksel bir özellik değil, aynı zamanda karakterinin derinlikleriyle ve duruşuyla da bütünleşmiş, onu Türkiye'nin en unutulmaz ve etkileyici güzelliklerinden biri haline getirmiştir. Rol aldığı projeler ise şu şekildedir:

        • 1985- Kahreden Gençlik- Aynur
        • 1986- Güneşteki Leke
        • 1987- Eski Sevdalar Gibi
        • 1988- Kimlik, Yaşamak
        • 1992- Yedikuleli Mihriban
        • 2001- Yeni Hayat- Asya Zeren
        • 2002- Kardelen, Gülüm, Zalim
        • 2004-2006- Haziran Gecesi- Kumru Aydın
        • 2006- Candan Öte- Nihan Özüm, Dün Gece Bir Rüya Gördüm
        • 2008-2010- Aşk-ı Memnu- Firdevs Yöreoğlu
        • 2011-2012- Muhteşem Yüzyıl- Ayşe Hafsa Sultan
        • 2013- A.Ş.K- Neslihan Vural
        • 2014- Kara Para Aşk- Zerrin Denizer
        • 2015- Kanlı Ocak- Anneanne
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