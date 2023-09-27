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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Artvin ile Ardahan'da yağış bekleniyor.

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SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden (06.00) itibaren Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve Boğaz çevresinde, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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SAĞANAK 18.00'E KADAR SÜRECEK

Sağanağın saat 18.00'e kadar sürmesinin beklendiği öğrenildi. Ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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5 KENT İÇİN "SARI" ALARM Meteoroloji İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale için "sarı" alarm verdi.

AKOM'DAN İSTANBUL AÇIKLAMASI İBB AKOM verilerine göre de, İstanbul, yağışlı havanın etkisine giriyor. Bugün güne 21°C’ler civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte parçalı bulutlu bir gökyüzü ile başlandı. İstanbul’da bu hafta boyunca çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması öngörülüyor. Bulutlu bir gökyüzü ve rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (20-50km/s) esmesi beklenirken, rüzgârlar nedeniyle yarından itibaren sıcaklıkların 23-25°C aralığında mevsim normalleri civarı ve altında seyredeceği tahmin ediliyor.

SEL VE TAŞKIN İHTİMALİNE DİKKAT! Sonbahar mevsiminde kara ile deniz suyu sıcaklık farkı nedeniyle yağışın şiddeti ve miktarı sel veya taşkınlara sebep olabiliyor. İBB Ekipleri bu nedenle cadde ve meydanlardaki mazgal, baca ve dere temizliklerini yapıyor. Caddeleri su altında bırakan çöp vb. maddelerin de yağış öncesi ilçe belediyeleri tarafından hızla toplanması da önem arz ediyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 10 Ekim’e kadar mevsim normalleri civarı ila 1 ila 3°C altında seyretmesi öngörülüyor.

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