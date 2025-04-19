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        Haberler Bilgi Magazin Ne Olacak Halim filmi konusu nedir? Ne Olacak Halim oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Ne Olacak Halim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Ne Olacak Halim filmi 19 Nisan Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Semra Dündar'ın yazıp yönettiği film 2023 yılında vizyona girmiştir. Film kaçıranlar, yeniden izlemek isteyenler için, Ne Olacak Halim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Ne Olacak Halim filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 16:34 Güncelleme: 19.04.2025 - 16:34
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        • 1

          Başrollerini Emre Altuğ ve Algı Eke'nin paylaştığı Ne Olacak Halim filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Zengin oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Ne Olacak Halim filmi Romantik komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Ne Olacak Halim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ne Olacak Halim filmi ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        • 2

          NE OLACAK HALİM KONUSU NEDİR?

          Çocukken ailesi tarafından baş belası olarak görülmesiyle çocuklara düşman olan ünlü sunucu Halim Pekyaman, playboy hayatı yaşayarak günlerini geçirir. Halim'in hayatı, bir gün yayın sırasında çocuklar hakkında ileri geri konuşmasıyla alt üst olur. Toplum tarafından linç edilip çocuk düşmanı ilan edilen Halim, kanaldan da kouvulur. Biraz uzaklaşmak isteyen Halim, çareyi yıllar önce yatırım amacıyla aldığı Kuşadası'ndaki yazlık eve gitmekte bulur. Burada onun yolu, kocası tarafından terk edilen ve dört çocuğu ile hayat mücadelesi veren Melek ile kesişir. Melek'e aşık olan Halim, kaderin cilvesiyle Melek'in çocuklarına bakıcılık yapmak zorunda kalır.

        • 3

          NE OLACAK HALİM OYUNCULARI KİMLER?

          Emre Altuğ

          Algı Eke

          Lemi Filozof

          Selen Domaç

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