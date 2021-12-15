Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Gökhan Memişoğlu, Anıl Usta

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Ömer Şahbaş, Emre Batuhan Adıgüzel, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 86 İlyas Bircan), Adamu, Emre Özer (Dk. 86 Ba), Sabbah (Dk. 69 Toni Gomes), Abdullah Aydın (Dk. 69 Emir Şenocak), Ahmet Sağat (Dk. 78 Edu N'Diaye)

Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Leo, Gökhan Süzen, Mustafa Çeçenoğlu, Djedje, Asım Hamzaçebi, Darri, Okan Derici (Dk. 54 Bekir Turaç Böke), Kevin Mayi (Dk. 85 Tusha)

Sarı kartlar: Dk. 45 Gökhan Süzen (Altaş Denizlispor), Dk. 82 Adamu (NasaDoge Menemenspor)