Ne Gemiler Yaktım’dan Erkan Kolçak Köstendil’li yeni sahne!

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Show TV’de yarın akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek olan ‘Ne Gemiler Yaktım’ çarpıcı hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan dizinin yayınlanan yeni sahnesinde; Toprak iki suçluyu sorguluyor. Kendine has tavrı ve zekasıyla dikkat çeken komiser Toprak, hikayede çok kilit bir karakter olarak izleyici karşısına çıkacak.

‘Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler eşlik ediyor.

‘Ne Gemiler Yaktım’ yarın saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!

İşte Ne Gemiler Yaktım Yeni Sahne;

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