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        Haberler Televizyon 'Ne Gemiler Yaktım' sürükleyici 6'ncı bölümüyle ekrana geldi

        'Ne Gemiler Yaktım' sürükleyici 6'ncı bölümüyle ekrana geldi

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Ne Gemiler Yaktım'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümü soluksuz izlendi. Heyecan dolu bölümde, Rutkay'a boşanma davası açan ve koruma kararı aldırtan Fidan, kızının velayetiyle tehdit edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 14:30 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:30
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        Sürükleyici 6'ncı bölümüyle ekrana geldi
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        SHOW TV’de ekrana gelen, Ay Yapım dizisi ‘Ne Gemiler Yaktım’ın dün akşam yayınlanan yeni bölümü soluksuz izlendi. Heyecan dolu bölümde, Rutkay’a boşanma davası açan ve koruma kararı aldırtan Fidan, kızının velayetiyle tehdit edildi. Kendisini kaybeden Fidan’ın, eline aldığı bıçakla Rutkay’ın üzerine yürümesi bölüme damga vurdu. Yasemin’in ise yıllar önce öldü bildiği kocası Engin’i karşısında bulduğu bölüm, sosyal medyada çok konuşuldu. Oyuncuların performanslarıyla övgü topladığı dizi, #NeGemilerYaktım etiketi ile yaklaşık 1 saat TT listesinde yer aldı.

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        Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikâyesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan ‘Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

        ALTINCI BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Yayınlanan bölümde, Fidan’ın boşanmak için kararlı olduğunu anlayan Rutkay geçirdiği kriz anında kendisine zarar vererek trafik kazası yaptı. Hayati tehlikesi olmadan kazayı atlatan Rutkay, Neriman’dan Fidan’ı eve geri getirmesini istedi. Neriman, Perihan’ın evine gittiğinde Fidan’ın dönmeyeceğini anladı ve avukatına emir verdi. Planını uygulamaya başlayan Neriman, ilk olarak Fidan için sinir hastası raporu aldırttı.

        Rutkay’ın isteğiyle Müdür İhsan, tehdit ettiği Semih’i kullanarak Toprak’a kumpas kurmaya çalıştı. Semih’ten gelen ihbar haberiyle olay yerine ekibiyle baskın yapan Toprak tarihi altınları ele geçirdi. Dönüş yolunda polis tarafından çevrilen Toprak’ın arabası arandı. Semih’in gizlice koyduğu altınları bularak Toprak’a suç üstü yapmak isteyen İhsan başarılı olamadı. Olayı fark eden ve hızlı davranarak önceden önlem alan Toprak bu durumdan kurtulmayı başardı.

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        Yasemin, Mert’in annesini bulabilmek için Toprak’tan yardım istedi. Toprak ve Yasemin’in yakınlaşmaya başladığı sahnelerin büyük beğeni topladığı bölümde Rutkay’ın taburcu olmasıyla tansiyon yükseldi. Rutkay, lokantanın açılışı adı altında Yasemin’i kullanarak getirttiği mücevheri açık arttırmayla satmak istedi. Bu sırada Yasemin’in haber verdiği Toprak, lokantaya baskın yapsa da Rutkay’ın oynadığı oyunla mücevhere ulaşamadı.

        Bölümün final sahnesinde ise Burcu’nun kaldığı otele Toprak’la birlikte giden Yasemin öldü bildiği eski kocası Engin’i karşısında bulmasıyla şoke oldu. Rutkay’a boşanma davası açan ve koruma kararı aldırtan Fidan, kızıyla gelecek hayalleri kurarken Rutkay’ın avukatının eve gelmesiyle büyük bir şok yaşadı. Fidan avukatın verdiği dosyada kendisi için doktordan alınan sinir hastası raporunu buldu. Rutkay’dan boşandığı taktirde kızının velayetini kaybedeceğini öğrenen Fidan çılgına döndü. Eline aldığı bıçakla Rutkay’ın üzerine yürüyen Fidan’ın aldığı hayati karar bölümün final sahnesine damga vurdu.

        Engin yıllar sonra Yasemin’in karşısında;

        İşte sarsıcı final sahnesi;

        'Ne Gemiler Yaktım', yeni bölümüyle 21 Ocak Pazar günü saat 20.00’de SHOW TV’de...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ne Gemiler Yaktım
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
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        Terazi
        Terazi
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