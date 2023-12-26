'Ne Gemiler Yaktım', sürükleyici 4'üncü bölümüyle ekranlara geldi

SHOW TV’de ekrana gelen, Ay Yapım’ın dizisi ‘Ne Gemiler Yaktım’, dün akşam yayınlanan sürükleyici bölümüyle izleyenlerin büyük beğenisini topladı

'Ne Gemiler Yaktım'ın nefes kesen bölümün final sahnesinde Rutkay’ın baskın sonucu alınması beklenirken Toprak’ın, Yasemin’i cinayetten tutuklaması izleyenleri ters köşeye yatırdı. Çok konuşulan bölüm, #NeGemilerYaktım ve #Yasemin etiketi ile 1 saat boyunca TT listesinde yer aldı.

Altan Dönmez ’in yönetmenliğini üstlendiği, hikâyesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt ’a ait olan ‘ Ne Gemiler Yaktım ’ın başrollerinde; Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere; Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekrana gelen bölümde Yasemin, madalyonu Rutkay’a geri vermek için konağa gittiğinde Fidan’ın çaresizliğine şahit oldu. Fidan ve kızını kurtarmak isteyen Yasemin gece yarısı konağa girmeye çalışırken yakalandı. Çok öfkelenen Rutkay; Yasemin ve Fidan’ı, Halil’i öldürdüklerini bildiğini söyleyerek tehdit etti. Rutkay, Yasemin’e yasa dışı yeni bir görev vererek onu köşeye sıkıştırdı.

Rutkay; Zeynep’in doğum günü için konakta parti düzenleyeceğinin haberini verdiğinde Fidan duyduklarına inanamadı. Rutkay’ın düzenlediği Zeynep’in doğum günü organizasyonunun aslında tarihi eser kaçakçılığı için bir paravan olduğu ortaya çıktı. Rutkay, konağa gelen misafirlere Yasemin’e getirttiği tarihi eseri açık arttırmayla satmaya çalıştı.