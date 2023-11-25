Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Show TV’de ekranlara gelecek yeni dizi ‘Ne Gemiler Yaktım’ın yayın tarihi belli oldu.

        Show TV’de ekranlara gelecek yeni dizi ‘Ne Gemiler Yaktım’ın yayın tarihi belli oldu.

        Show TV'de ekranlara gelecek Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Ne Gemiler Yaktım'ın yayın tarihi belli oldu. 4 Aralık Pazartesi akşamı birinci bölümüyle izleyici ile buluşacak diziden çarpıcı yeni tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 00:09 Güncelleme: 25.11.2023 - 00:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Ne Gemiler Yaktım'ın yayın tarihi belli oldu.
        ABONE OL
        ABONE OL

        Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda yer aldığı, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Ne Gemiler Yaktım’ için geri sayım başladı. 4 Aralık Pazartesi akşamı Show TV’de yayınlanmaya başlayacak dizinin başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler eşlik ediyor.

        Yayın tarihinin açıklandığı yeni tanıtımda, annelikten başka hiçbir ortak özelliği olmayan Yasemin ve Fidan’ın yaşadıkları sarsıcı olaylardan kesitler ekrana geliyor. “Kadınlar birbirinin yurdudur!” diyerek, iki kadının hayatta kalma ve yola devam etme mücadelesini etkileyici bir anlatımla ekrana getirecek olan dizinin tanıtımındaki kocasından şiddet gören Fidan’ın Yasemin’e söylediği ‘Öyle her şey gözünün gördüğü yerde olmuyor her zaman’ sözleri de dizinin çarpıcı hikayesine dair ipuçları veriyor.

        REKLAM

        Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’ın hikayesi iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan’ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay’ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil), Yasemin ve Fidan’ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacak.

        İşte Ne Gemiler Yaktım’ın 2. Tanıtımı;

        ‘Ne Gemiler Yaktım’ 4 Aralık Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!

        ÖNERİLEN VİDEO

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yazışmalar ortaya çıktı
        Yazışmalar ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        16 yaşındaki çocuk annesini bıçakladı
        16 yaşındaki çocuk annesini bıçakladı
        İrlanda'da bıçaklı saldırı olayında 34 gözaltı
        İrlanda'da bıçaklı saldırı olayında 34 gözaltı
        İsrailli esirlerin takas işlemleri başladı
        İsrailli esirlerin takas işlemleri başladı
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Müebbet hapse çarptırıldı
        Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Müebbet hapse çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Habertürk Anasayfa