'Ne Gemiler Yaktım'ın yayınlanan heyecan dolu yeni bölümü ilgiyle izlendi

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SHOW TV’de ekrana gelen, Ay Yapım’ın dizisi ‘Ne Gemiler Yaktım’ın dün akşam yayınlanan heyecan dolu yeni bölümü ilgiyle izlendi. Yasemin, öldüğünü bildiği eski eşi Engin’in (Cemil Büyükdöğerli) bir oğlu olduğunu öğrenirken, Fidan Rutkay’ın zulmünden Toprak’ın yardımıyla kurtuldu. İki kadının birbirlerine destek olduğu bölüm sosyal medyada 4 saat TT listesinde yer alarak beğeni yorumları aldı.

Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikâyesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan ‘Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

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YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan yeni bölümünde; Toprak, Yasemin’i Halil’in cinayetinin zanlısı olarak tutukladı. Fidan’ın Rutkay’dan Yasemin’i kurtarmasını istemesi üzerine emniyet müdürü İhsan, delil dosyasını ortadan kaybederek Yasemin’in özgür kalmasını sağladı. Yüksek tansiyonlu bölümde Neriman ve Rutkay’ın sert geçen tartışması beklenmeyen olayların fitilini ateşledi. Neriman’ın Rutkay’ı kışkırtması, Fidan ve kızının korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Diğer yandan Yasemin’in peşini bırakmayan Toprak, ölen Halil Karaçam’ın kuzeni olduğunu söyledi. Köşeye sıkışan Yasemin, Sinan’a her şeyi anlatarak ondan yardım istedi. Yasemin ve Sinan, Rutkay’a karşı delil toplamaya karar verdiler. Yasemin, babasının lokantasını satın alarak yasadışı işlerinde paravan olarak kullanacağını söyleyen ve yaptığı işleri anlatan Rutkay’ın konuşmalarını kayıt altına aldı ve Toprak’a yolladı. Bu sırada komşusu sandığı Burcu’nun oğlu Mert’i mektup bırakarak terk etmesi Yasemin’i şoke etti. Burcu’nun bıraktığı mektupta Mert’in, aslında Engin’in oğlu olduğunu itiraf etmesi Yasemin’i gözyaşlarına boğdu. Öldü bildiği eski eşi Engin’in kendisini aldattığını öğrenen Yasemin’e babası ve Sinan destek oldu.

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Öte yandan ses kayıt mesajını alan Toprak, Rutkay’ın evine gittiğinde Fidan’ın çığlıklarını duydu. Fidan ve kızını Rutkay’ın elinden kurtaran Toprak onları annesinin evine yerleştirdi. Toprak ve Fidan, Yasemin’le bir araya gelerek yaşananları anlattığında iki kadının birbirlerine sarılıp destek olduğu anlar bölümün unutulmaz anları arasına girdi. Fidan karakola ifade vermeye gittiğinde Rutkay, Fidan’ı eve götürmek istedi. Nefeslerin tutulduğu bölümün final sahnesine Fidan’ın, Rutkay’ın eline yüzüğünü bırakarak “Senden boşanıyorum” demesi damga vurdu. Sezen Aksu’nun “Farkındayım” şarkısı eşliğinde ekrana gelen final sahnesi büyük beğeni topladı.

Dikkat Çekici Final Sahnesi;

YENİ BÖLÜM TANITIMI MERAK UYANDIRDI

“Madem Deliyim Hakkını Vereyim”

Yayınlanan yeni bölüm tanıtımda; Yasemin ve Toprak’ın desteğiyle yaralarını sarmaya çalışan Fidan, Neriman’ın gelişiyle sarsılıyor. Yasemin öldü bildiği eşi Engin’i karşısında bulurken, kızıyla tehdit edilen Fidan, Rutkay’ı bıçaklıyor. Büyük merak uyandıran tanıtımın ardından dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor.

'Ne Gemiler Yaktım’ın 6'ncı bölüm tanıtımı;

'Ne Gemiler Yaktım', yeni bölümüyle 14 Ocak Pazar günü saat 20.00’de SHOW TV’de.