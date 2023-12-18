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        Haberler Televizyon 'Ne Gemiler Yaktım'ın bu akşam ekrana gelecek bölümünden dikkat çeken yeni sahne

        'Ne Gemiler Yaktım'ın bu akşam ekrana gelecek bölümünden dikkat çeken yeni sahne

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Ne Gemiler Yaktım'ın bu akşam ekrana gelecek olan heyecan dolu üçüncü bölümünden dikkatleri üzerine çeken çarpıcı bir sahne yayınlandı. Toprak'ın, Fidan ve Rutkay'la özel bir davette tanıştığı anların ekrana geldiği sahnede Fidan'ın tedirgin halleri dikkat çekerken Rutkay, Toprak'ın kim olduğunu anlamaya çalışıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 15:51 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:51
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        Toprak, Fidan ve Rutkay'ın karşısına çıkıyor
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        SHOW TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizi ‘Ne Gemiler Yaktım’ın bu akşam yayınlanacak heyecan dolu üçüncü bölümünden dikkatleri üzerine çeken çarpıcı bir sahne yayınlandı. Toprak’ın, Fidan ve Rutkay’la özel bir davette tanıştığı anların ekrana geldiği sahnede Fidan’ın tedirgin halleri dikkat çekerken Rutkay, Toprak’ın kim olduğunu anlamaya çalışıyor. Toprak, görüşme teklifini geri çeviren Rutkay’a polis kimliğini gösteriyor. Bu gelişme sonrası ikili arasında yaşanacaklar merakla bekleniyor.

        Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikâyesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan 'Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

        ‘Ne Gemiler Yaktım’ yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ne Gemiler Yaktım
        #show t

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