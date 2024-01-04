‘Ne Gemiler Yaktım’ 5. Bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı!

REKLAM advertisement1

Yayınlanan tanıtımda; Yasemin’i sorguya alan Toprak’ın, müdürüne; “Kuzenimin katili, daha doğrusu katil zanlısı…” sözleri gerilimi yükseltiyor. Fidan’ın, Rutkay’a yüzüğünü verip boşanıyorum demesi ve yüzüne tükürmesi tanıtıma damgasını vururken, Fidan ve Yasemin’in yan yana rahatça yürüdüğü anlar yeni bölümde neler olacağına dair merak uyandırıyor.

İşte Ne Gemiler Yaktım 5. Bölüm 2. Tanıtımı;

Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

‘Ne Gemiler Yaktım’ yeni bölümüyle 7 Ocak Pazar saat 20.00’de Show TV’de!