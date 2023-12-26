Ne Gemiler Yaktım 4. bölümde ne oldu? Ne Gemiler Yaktım 4. bölüm izle full HD, kesintisiz!

Rutkay; Zeynep’in doğum günü için konakta parti düzenleyeceğinin haberini verdiğinde Fidan duyduklarına inanamadı. Rutkay’ın düzenlediği Zeynep’in doğum günü organizasyonunun aslında tarihi eser kaçakçılığı için bir paravan olduğu ortaya çıktı. Rutkay, konağa gelen misafirlere Yasemin’e getirttiği tarihi eseri açık arttırmayla satmaya çalıştı. Yasemin, konağa geldiğinde Fidan ve kızını da kaçırmak istedi. Fakat bu sırada Toprak’ın ekibiyle konağa büyük bir baskın düzenlemesi finale doğru tansiyonu daha da yükseltti. Emniyet Müdürü ile anlaşan Rutkay onu arayarak arama emrini iptal ettirdi. Toprak ve ekibi, konağı boşaltmaya başladığı sırada, Halil Karaçam’ın sonuçlanan adli tıp raporu Toprak’a ulaştı. Nefeslerin tutulduğu bölümün final sahnesinde Toprak’ın, Yasemin’i adam öldürmek suçuyla konağın önünde kelepçeleyerek tutuklaması bölümün final sahnesine damga vurdu.