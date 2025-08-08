Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ndidi Beşiktaş'ın 190. yabancı futbolcusu oldu! - Beşiktaş Haberleri

        Ndidi Beşiktaş'ın 190. yabancı futbolcusu oldu!

        Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki 190. yabancı futbolcu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 15:17 Güncelleme: 08.08.2025 - 15:20
        Ndidi Beşiktaş'ın 190. yabancı futbolcusu oldu!
        Beşiktaş'ın 190. yabancı futbolcusu, Nijeryalı Wilfred Ndidi oldu.

        Beşiktaş, daha önce 55 farklı ülkeden 189 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

        Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Ndidi'yi 8 milyon avro karşılığında kadrosuna katarken oyuncuyla da 3+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

        2016-2017 sezonunun ikinci yarısından bu yana İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a transferiyle siyah-beyazlıların tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 190'a çıktı.

        Futbol kariyerine Nijerya'nın Nath Boys Akademisinde başlayan Ndidi, daha sonra Belçika ekibi Genk'e transfer oldu. Genk'ten 2016-2017 sezonunun devre arasında Leicester City'e geçiş yapan Nijeryalı orta saha, Avrupa ve dünya futboluna adını "Ada"da duyurdu.

        BEŞİKTAŞ TARİHİNDEKİ 5. NİJERYALI

        Wilfred Ndidi'nin Beşiktaş'a transferiyle siyah-beyazlı kulübün tarihindeki Nijeryalı futbolcu sayısı 5'e çıktı.

        Beşiktaş'ta daha önce Nijeryalı oyuncular Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu ve Michael Eneramo, siyah-beyazlı formayı terletmişti.

        Siyah-beyazlılara transferi resmileşen Wilfred Ndidi, Beşiktaş formasını giyecek 5. Nijeryalı futbolcu olacak.

        GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

        Wilfred Ndidi, geçen sezonu İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de tamamladı.

        İngiliz ekibinde forma giydiği dönemde istikrarlı bir profil çizen Nijeryalı oyuncu, Leicester City'de geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 30 karşılaşmada görev yaptı.

        Tecrübeli futbolcu, takımına söz konusu maratonda bir gollük katkı verdi.

        LEİCESTER CİTY'DE GEÇEN 8,5 SEZON

        Wilfred Ndidi, İngiliz futboluna Leicester City formasıyla "merhaba" dedi.

        Deneyimli orta saha, Belçika temsilcisi Genk'ten İngiliz ekibine 2016-2017 sezonunun devre arasında kayıtlara göre 17 milyon avroyu aşan bir bedelle transfer oldu.

        Ndidi, Leicester kariyerinde tüm kulvarlarda toplam 303 maça çıkarken 18 golün altına imza attı.

        "Ada"da 8,5 sezon forma giyen Nijeryalı oyuncu, 1'er İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup), İngiltere Süper Kupası (FA Community Shield) ve İngiltere Championship şampiyonlukları yaşadı.

        İNGİLİZ FUTBOLCU JAMES MADDİSON'DAN ÖVGÜ

        Bir dönem Wilfred Ndidi ile Leicester City'de takım arkadaşı olan İngiliz futbolcu James Maddison, Nijeryalı oyuncu için övgü dolu sözler kullandı.

        Nijerya basınına 2020 yılında konuşan Maddison, Ndidi'nin top kapma ve pas yeteneğinden bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

        "Ndidi'nin sahada arkanızda olduğunu bilince kendinizi güvende hissediyorsunuz. Savunmanın önünde o varsa, sanki iki oyuncunuz varmış gibi oluyor. Pas yeteneğini çok geliştirdi."

        MİLLİ FORMAYI 65 KERE GİYDİ

        Yeni transfer Ndidi, Nijerya Milli Takımı formasını daha önce 65 kez terletti.

        28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ekim 2015'te o dönemki teknik direktör Sunday Oliseh yönetiminde ilk kez Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne karşı Nijerya formasını giydi.

        Wilfred Ndidi, görev yaptığı 65 müsabakada milli formayla henüz gol sevinci yaşayamadı.

        BU SEZONKİ 4. TRANSFER

        Wilfred Ndidi, Beşiktaş'ın bu sezonki 4. transferi oldu.

        Başkan Serdal Adalı'nın bizzat kendisinin yönettiği transfer döneminde siyah-beyazlılar, bugüne kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi'ye imza attırdı.

        BEŞİKTAŞ'IN YABANCI FUTBOLCULARI

        Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

        Ülke Sayı Futbolcular
        Brezilya 24 Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
        Almanya 13 Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
        Portekiz 11 Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario
        Yugoslavya 10 Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
        Romanya 8 Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
        İngiltere 8 Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
        İspanya 7 Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
        Hırvatistan 7 Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
        Fransa 5 Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier
        Norveç 5 Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
        Nijerya 5 Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
        Bosna Hersek 4 Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
        Gana 4 Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
        Kamerun 4 Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
        Arjantin 4 Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
        İtalya 4 Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
        Çekya 4 Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek
        Hollanda 3 Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
        Kolombiya 3 Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo
        Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
        Polonya 3 Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
        Senegal 3 Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
        Şili 3 Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
        İsveç 2 Mattias Asper, Alexander Milosevic
        Sırbistan 2 Dusko Tosic, Adem Ljajic
        ABD 2 Jermaine Jones, Tyler Boyd
        Bulgaristan 2 Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
        Fas 2 Jamal Sellami, Romain Saiss
        Finlandiya 2 Tommy Lindholm, Atik İsmail
        İskoçya 2 Ian Wilson, Allan McGregor
        Kanada 2 Atiba Hutchinson, Cyle Larin
        Macaristan 2 Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
        Mısır 2 Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
        Peru 2 Francesco Manassero, Guillermo del Solar
        Slovakya 2 Miroslav Karhan, Filip Holosko
        Fildişi Sahilleri 2 Eric Bailly, Badra Cisse
        Arnavutluk 1 Ernest Muçi
        Belçika 1 Michy Batshuayi
        Cezayir 1 Rachid Ghezzal
        Danimarka 1 Peter Kjaer
        Ekvador 1 Keny Arroyo
        Ermenistan 1 Aras Özbiliz
        Gambiya 1 Omar Colley
        Gine 1 Souleymane Youla
        Güney Afrika 1 Fani Madida
        İzlanda 1 Eyjolfur Sverrisson
        Japonya 1 Shinji Kagawa
        Kazakistan 1 Bahtiyar Zaynutdinov
        Kosova 1 Milot Rashica
        Libya 1 Moatasem Al-Musrati
        Mali 1 Abdoulay Diaby
        Rusya 1 Dmitriy Khlestov
        Tunus 1 Zoubaier Baya
        Ukrayna 1 Denis Boyko
        Yeşil Burun Adaları 1 Bebe
