Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya NBC: Trump'ın ekibi, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinde dahli olan komutanların yargılanması için çalışıyor | Dış Haberler

        NBC: Trump'ın ekibi, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinde dahli olan komutanların yargılanması için çalışıyor

        Amerikan NBC kanalının haberinde, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibinin, Afganistan'dan kaotik şekilde çekilmesinde direkt dahli olan ABD ordusunun mevcut ve eski üst düzey üyelerinin tespiti ve bu isimlerin askeri mahkemede yargılanabilmeleri için çalışma yürüttüğü ileri sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 16:04 Güncelleme: 17.11.2024 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Trump komutanları yargılatmak istiyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        NBC'ye konuşan ve adının zikredilmesini istemeyen ABD'li bir yetkili, söz konusu askeri komutanların "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılanma ihtimalleri üzerinde çalışıldığını belirtti.

        Yetkili, Trump'ın ekibinin, ABD'nin Afganistan'dan kaotik şekilde ayrılması sürecinde karar mekanizmasında etkili olan üst düzey mevcut ve eski komutanların bir listesini oluşturmaya çalıştıklarını kaydederek, "Bu konunun üzerinde ciddi bir şekilde çalışıyorlar." dedi.

        Afganistan'dan çekilme sürecinin nasıl işlediğine ilişkin araştırma yürütüldüğünü aktaran yetkili, bu süreçte direkt olarak etkili olan komutanların, "vatana ihanet olmasa dahi, örnek teşkil edecek daha düşük suçlamayla" askeri mahkemede yargılanmalarının yolunu açmak istediklerini söyledi.

        REKLAM

        ABD Temsilciler Meclisi eylül ayında yaptığı oylamada, Başkan Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Biden yönetiminin 13 mevcut ve eski üst düzey üyelerini ABD'nin Afganistan'dan kaotik ve ölümcül şekilde çekilmesini kınayan bir karar tasarısını kabul etmişti.

        Trump, Afganistan'dan çekilme olayını ülke için "aşağılanma" olarak nitelemiş ve bunun ABD tarihinin "en utanç verici günü" şekilde tanımlamıştı.

        Öte yandan 2022'de yapılan bağımsız bir soruşturmada, Afganistan'dan çekilme konusunda yaşanan "başarısızlıkta" Biden yönetiminin yanı sıra, ilk başkanlık döneminde Taliban'la kısmı çekilme konusunda anlaşmaya varan Trump da suçlu bulunmuştu.

        ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi

        Taliban yönetiminin 11 Eylül saldırılarının faili terör örgütü El-Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'i barındırdığı gerekçesiyle 2001'de Afganistan'ı işgal eden ABD, 31 Ağustos 2021'de son askerini de çekerek Afganistan'dan ayrılmıştı.

        Kaosla sonuçlanan çekilmeye ilişkin tartışmalarda ABD kurumlarının koordinasyonsuzluğu ve hazırlıksızlığına işaret edilmişti.

        26 Ağustos 2021'de ABD askerlerinin yoğun bulunduğu Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın kapılarından birine bombalı saldırı düzenlemişti. Saldırıda onlarca Afgan ve 13 ABD askeri ölmüştü.

        REKLAM

        ABD ordusu ise 29 Ağustos 2021'de söz konusu havalimanına saldırı düzenleyeceği iddiasıyla bir araca hava saldırısı düzenlemişti. ABD ordusu ve yönetimi, saldırı hazırlığındaki bir DEAŞ aracını hedef aldığını, araçtaki ikincil patlamaların da araçtaki patlayıcılar olduğunu iddia etmişti.

        Çok kısa bir süre sonra istihbaratın tamamen yanlış olduğu ve saldırıda 7 çocuğun yanı sıra 10 sivilin öldürüldüğü ortaya çıktı.

        ABD yönetimi de 31 Ağustos 2021'de geride yüzlerce ABD vatandaşını, milyonlarca dolarlık ekipmanı, silahı ve ABD ile çalışmış binlerce Afgan'ı geride bırakarak çekilme sürecini tamamlamıştı.

        Böylece ABD'nin en uzun savaşı, fiyasko bir çekilmeyle son buldu.

        ABD Başkanı Biden, 26 Ağustos 2022'de yaptığı açıklamada, işgal boyunca toplamda 2 bin 261 ABD askerinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!"
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı
        17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı
        A Ligi'ne nasıl yükseliriz?
        A Ligi'ne nasıl yükseliriz?
        Ev sahibi, kiracısına dehşeti yaşattı: "Öldürülmek istendim"
        Ev sahibi, kiracısına dehşeti yaşattı: "Öldürülmek istendim"
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Ufukta ayrılıklar var
        Ufukta ayrılıklar var
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Habertürk Anasayfa