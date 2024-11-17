NBC: Trump'ın ekibi, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinde dahli olan komutanların yargılanması için çalışıyor

NBC'ye konuşan ve adının zikredilmesini istemeyen ABD'li bir yetkili, söz konusu askeri komutanların "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılanma ihtimalleri üzerinde çalışıldığını belirtti.

Yetkili, Trump'ın ekibinin, ABD'nin Afganistan'dan kaotik şekilde ayrılması sürecinde karar mekanizmasında etkili olan üst düzey mevcut ve eski komutanların bir listesini oluşturmaya çalıştıklarını kaydederek, "Bu konunun üzerinde ciddi bir şekilde çalışıyorlar." dedi.

Afganistan'dan çekilme sürecinin nasıl işlediğine ilişkin araştırma yürütüldüğünü aktaran yetkili, bu süreçte direkt olarak etkili olan komutanların, "vatana ihanet olmasa dahi, örnek teşkil edecek daha düşük suçlamayla" askeri mahkemede yargılanmalarının yolunu açmak istediklerini söyledi.

REKLAM

ABD Temsilciler Meclisi eylül ayında yaptığı oylamada, Başkan Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Biden yönetiminin 13 mevcut ve eski üst düzey üyelerini ABD'nin Afganistan'dan kaotik ve ölümcül şekilde çekilmesini kınayan bir karar tasarısını kabul etmişti.