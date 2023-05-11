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NBA’de yılın takımları belli oldu!

BA’de normal sezonun en iyi ilk 5’ine Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum, Joel Embiid, Shai Gilgeous-Alexander ve Luka Doncic seçildi

Giriş: 11.05.2023 - 09:49 | Güncelleme: ABONE OL
NBA’de yılın takımları belli oldu!
İHA

NBA’de normal sezonun tamamlanmasının ardından yılın en iyi üç takımı belli oldu. Normal sezonda en iyi performans gösteren 15 oyuncu, yapılan oylama ile pozisyonlara göre üç ilk 5’e dağıldı ve All-NBA unvanını kazandı. Oylama sonucunda Milwaukee Bucks’tan Giannis Antetokounmpo, Boston Celtics’ten Jayson Tatum, Philadelphia 76ers’tan Joel Embiid, Oklahoma City Thunder’dan Shai Gilgeous-Alexander ve Dallas Mavericks’ten Luka Doncic en çok oyu alarak yılın en iyi takımına seçildi. Giannis Antetokounmpo, 100 birinci takım oyunun hepsini alarak seçilen tek basketbolcu oldu. Jayson Tatum 92, Joel Embiid 87, Shai Gilgeous-Alexander 63, Luka Doncic ise 60 birinci takım oyu aldı.

İkinci 5’te Golden State Warriors’tan Stephen Curry, Cleveland Cavaliers’tan Donovan Mitchell, Boston Celtics’ten Jaylen Brown, Miami Heat’ten Jimmy Butler ve Denver Nuggets’tan Nikola Jokic yer aldı.
Üçüncü 5’e girerek All-NBA unvanını alan oyuncular ise Portland Trail Blazers’tan Damian Lillard, Los Angeles Lakers’tan LeBron James, New York Knicks’ten Julius Randle ve Sacramento Kings’ten De’Aaron Fox ile Domantas Sabonis oldu.

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