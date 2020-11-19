Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

NBA draftının 1 numarası Anthony Edwards

Georgia Üniversitesinin şutör gardı Anthony Edwards, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020 draftında Minnesota Timberwolves tarafından ilk sırada seçildi.

19.11.2020 - 12:35 | Güncelleme: ABONE OL
NBA draftının 1 numarası Anthony Edwards
AA

Bu yılki NBA seçmeleri, Amerikan televizyon kanalı ESPN'nin ABD'nin Bristol kentindeki genel merkezinde yapıldı.

Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Timberwolves, tercihini, Amerikan Üniversitelerarası Basketbol Ligi'nde Georgia Bulldogs forması giyen 19 yaşındaki Edwards'tan yana kullandı. 1,96 metre boyundaki Edwards, üniversite kariyerini 19,1 sayı ve 5,2 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı.

İkinci tercih hakkına sahip Golden State Warriors, Memphis Üniversitesinde geçirdiği 2019-20 sezonunda maç başına 19,7 sayı, 10,3 ribaunt ve 3 blok üreten 19 yaşındaki pivot James Wiseman'ı seçti.

Üçüncü sıradan seçilen isim ise Charlotte Hornets'ın tercih ettiği 19 yaşındaki oyun kurucu LaMelo Ball oldu. New Orleans Pelicans'ta oynayan Lonzo Ball'un kardeşi LaMelo, geçen sezon Illawarra Hawks formasıyla mücadele ettiği Avustralya Basketbol Ligi'nde 17 sayı, 7,4 ribaunt ve 6,8 asist ortalamaları yakaladı.

2020 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:

SıraOyuncuTakım
1Anthony EdwardsMinnesota Timberwolves
2James WisemanGolden State Warriors
3LaMelo BallCharlotte Hornets
4Patrick WilliamsChicago Bulls
5Isaac OkoroCleveland Cavaliers
6Onyeka OkongwuAtlanta Hawks
7Killian HayesDetroit Pistons
8Obi ToppinNew York Knicks
9Deni AvdijaWashington Wizards
10Jalen SmithPhoenix Suns
11Devin VassellSan Antonio Spurs
12Tyrese HaliburtonSacramento Kings
13Kira LewisNew Orleans Pelicans
14Aaron NesmithBoston Celtics
15Cole AnthonyOrlando Magic
16Isaiah StewartHouston Rockets (Pistons'a takas edildi)
17Aleksej PokusevskiMinnesota Timberwolves (Oklahoma City Thunder'a takas edildi)
18Josh GreenDallas Mavericks
19Saddiq BeyBrooklyn Nets (Pistons'a takas edildi)
20Precious AchiuwaMiami Heat
21Tyrese MaxeyPhiladelphia 76ers
22Zeke NnajiDenver Nuggets
23Leandro BolmaroNew York Knicks (Timberwolves'a takas edildi)
24R.J. HamptonMilwaukee Bucks (Nuggets'a takas edildi)
25Immanuel QuickleyOklahoma City Thunder (Knicks'e takas edildi)
26Payton PritchardBoston Celtics
27Udoka AzubuikeUtah Jazz
28Jaden McDanielsLos Angeles Lakers (Timberwolves'a takas edildi)
29Malachi FlynnToronto Raptors
30Desmond BaneBoston Celtics (Grizzlies'e takas edildi)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Hedefinde ünlü isim vardı... Kendini tutamadı
Hedefinde ünlü isim vardı... Kendini tutamadı
Ayrılacakları iddia ediliyordu... Ünlü çiftten bomba açıklama
Ayrılacakları iddia ediliyordu... Ünlü çiftten bomba açıklama
Bir yılda mükemmel değişim... Sırrını herkesle paylaştı
Bir yılda mükemmel değişim... Sırrını herkesle paylaştı
Defne Samyeli'nin kızı aşka geldi! Beğeni yağdı
Defne Samyeli'nin kızı aşka geldi! Beğeni yağdı
Eski yük gemisi yüzen ev oldu... İçi büyüledi!
Eski yük gemisi yüzen ev oldu... İçi büyüledi!
Akıbetleri belirsiz
Akıbetleri belirsiz
Ülkelerin geleneksel lezzetleri! Türkiye'den 5 yemek listede!
Ülkelerin geleneksel lezzetleri! Türkiye'den 5 yemek listede!
Eşinin ailesine kurşun yağdırdı!
Eşinin ailesine kurşun yağdırdı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X