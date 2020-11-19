NBA draftının 1 numarası Anthony Edwards

Bu yılki NBA seçmeleri, Amerikan televizyon kanalı ESPN'nin ABD'nin Bristol kentindeki genel merkezinde yapıldı.
Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Timberwolves, tercihini, Amerikan Üniversitelerarası Basketbol Ligi'nde Georgia Bulldogs forması giyen 19 yaşındaki Edwards'tan yana kullandı. 1,96 metre boyundaki Edwards, üniversite kariyerini 19,1 sayı ve 5,2 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı.
İkinci tercih hakkına sahip Golden State Warriors, Memphis Üniversitesinde geçirdiği 2019-20 sezonunda maç başına 19,7 sayı, 10,3 ribaunt ve 3 blok üreten 19 yaşındaki pivot James Wiseman'ı seçti.
Üçüncü sıradan seçilen isim ise Charlotte Hornets'ın tercih ettiği 19 yaşındaki oyun kurucu LaMelo Ball oldu. New Orleans Pelicans'ta oynayan Lonzo Ball'un kardeşi LaMelo, geçen sezon Illawarra Hawks formasıyla mücadele ettiği Avustralya Basketbol Ligi'nde 17 sayı, 7,4 ribaunt ve 6,8 asist ortalamaları yakaladı.
2020 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:
|Sıra
|Oyuncu
|Takım
|1
|Anthony Edwards
|Minnesota Timberwolves
|2
|James Wiseman
|Golden State Warriors
|3
|LaMelo Ball
|Charlotte Hornets
|4
|Patrick Williams
|Chicago Bulls
|5
|Isaac Okoro
|Cleveland Cavaliers
|6
|Onyeka Okongwu
|Atlanta Hawks
|7
|Killian Hayes
|Detroit Pistons
|8
|Obi Toppin
|New York Knicks
|9
|Deni Avdija
|Washington Wizards
|10
|Jalen Smith
|Phoenix Suns
|11
|Devin Vassell
|San Antonio Spurs
|12
|Tyrese Haliburton
|Sacramento Kings
|13
|Kira Lewis
|New Orleans Pelicans
|14
|Aaron Nesmith
|Boston Celtics
|15
|Cole Anthony
|Orlando Magic
|16
|Isaiah Stewart
|Houston Rockets (Pistons'a takas edildi)
|17
|Aleksej Pokusevski
|Minnesota Timberwolves (Oklahoma City Thunder'a takas edildi)
|18
|Josh Green
|Dallas Mavericks
|19
|Saddiq Bey
|Brooklyn Nets (Pistons'a takas edildi)
|20
|Precious Achiuwa
|Miami Heat
|21
|Tyrese Maxey
|Philadelphia 76ers
|22
|Zeke Nnaji
|Denver Nuggets
|23
|Leandro Bolmaro
|New York Knicks (Timberwolves'a takas edildi)
|24
|R.J. Hampton
|Milwaukee Bucks (Nuggets'a takas edildi)
|25
|Immanuel Quickley
|Oklahoma City Thunder (Knicks'e takas edildi)
|26
|Payton Pritchard
|Boston Celtics
|27
|Udoka Azubuike
|Utah Jazz
|28
|Jaden McDaniels
|Los Angeles Lakers (Timberwolves'a takas edildi)
|29
|Malachi Flynn
|Toronto Raptors
|30
|Desmond Bane
|Boston Celtics (Grizzlies'e takas edildi)
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