NBA'deki kavganın faturası belli oldu: Draymond Green'e 5 maç ceza!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves maçında çıkan kavgaya karışan Golden State Warriors forveti Draymond Green, 5 maç men cezasına çarptırıldı.

NBA'den yapılan açıklamada, "Golden State Warriors forveti Draymond Green, saha içi tartışmayı tırmandırdığı ve Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert'i sportmenlik dışı ve tehlikeli bir şekilde zorla boynundan yakaladığı gerekçesiyle beş maçlık men cezasına çarptırıldı." bilgisi verildi.

Ayrıca kavgaya karışan Warriors guardı Klay Thompson, Timberwolves forveti Jaden McDaniels ve pivot Rudy Gobert de yirmibeşer bin dolar para cezasına çarptırıldı.