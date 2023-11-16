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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'deki kavganın faturası belli oldu: Draymond Green'e 5 maç ceza! - Basketbol Haberleri

        NBA'deki kavganın faturası belli oldu: Draymond Green'e 5 maç ceza!

        Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves maçında çıkan kavgada, rakibi Rudy Gobert'i tehlikeli bir şekilde zorla boynundan çeken Draymond Green, 5 maç men cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 10:30 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:30
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        NBA'deki kavganın faturası belli oldu!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves maçında çıkan kavgaya karışan Golden State Warriors forveti Draymond Green, 5 maç men cezasına çarptırıldı.

        NBA'den yapılan açıklamada, "Golden State Warriors forveti Draymond Green, saha içi tartışmayı tırmandırdığı ve Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert'i sportmenlik dışı ve tehlikeli bir şekilde zorla boynundan yakaladığı gerekçesiyle beş maçlık men cezasına çarptırıldı." bilgisi verildi.

        Ayrıca kavgaya karışan Warriors guardı Klay Thompson, Timberwolves forveti Jaden McDaniels ve pivot Rudy Gobert de yirmibeşer bin dolar para cezasına çarptırıldı.

        Dün, Warriors-Timberwolves maçında çıkan kavganın ardından 3 basketbolcu oyundan atılmıştı. Karşılaşmanın ikinci dakikasında henüz sayı üretilmemişken çıkan tartışma sonrasında Warriors'ta Green ve Thompson ile Timberwolves'dan McDaniels ihraç edilmişti.

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