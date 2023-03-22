Reed, 1964-1974 yıllarında görev yaptığı Knicks formasıyla iki kez (1970 ve 1973) NBA şampiyonluğu yaşadı. 1970'te sezonun en değerli oyuncusu unvanına layık görülen Reed, 7 kez de all-star seçildi.

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