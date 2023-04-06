Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol NBA

NBA'de Clippers, Lakers'ı yenerek play-off'lar için avantaj sağladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Los Angeles Clippers sahasında Los Angeles Lakers'ı 125-118 yendi

Giriş: 06.04.2023 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL
NBA'de Clippers, Lakers'ı yenerek play-off'lar için avantaj sağladı
AA

NBA'e 8 maçla devam edildi. Los Angeles derbisinde Lakers'ı mağlup eden Clippers, rakibi karşısında üst üste 11. kez galip geldi.

Sezonun 42. galibiyetini alarak Batı Konferansı'nda 5. sıraya yükselen ve play-off'lar için avantaj sağlayan Clippers'ta Norman Powell 27 sayı, 4 asist; Kawhi Leonard 25 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle mücadele etti.

Doğrudan play-off'lara kalma yolunda kritik bir maç kaybeden konferans 7'ncisi Lakers'ta (41 galibiyet, 39 mağlubiyet) LeBron James 33 sayı, 8 ribaunt, 7 asist; Austin Reaves 20 sayı, 4 ribaunt ve Anthony Davis 17 sayı, 11 ribauntluk performans sergiledi.

BUCKS, NBA LİDERLİĞİNİ GARANTİLEDİ

Doğu Konferansı zirvesindeki Milwaukee Bucks, sahasında Chicago Bulls'u 105-92 yenerek 58. galibiyetini elde etti ve NBA liderliğini garantiledi.

Yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo'nun forma giymediği Bucks'ta Bobby Portis 27 sayı, 13 ribaunt; Brook Lopez 26 sayı, 7 ribaunt ve Jrue Holiday 20 sayı, 15 asist üretti.

Nikola Vucevic'in 21 sayı, 11 ribaunt ve Coby White'ın 14 sayı, 6 ribauntluk performansı, Doğu Konferansı 10'uncusu Bulls'un 42. yenilgisini önleyemedi.

KNİCKS'TEN ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Doğu Konferansı'nda 5. sırada bulunan ve play-off'ları önceden garantileyen New York Knicks, deplasmanda Indiana Pacers'ı 138-129'luk skorla geçti.

Art arda 5 olmak üzere 47 galibiyete ulaşan Knicks'te Immanuel Quickley 39, Quentin Grimes 36 ve Obi Toppin 32 sayı kaydetti. NBA tarihinde ilk kez aynı takımdan üç oyuncu, 5 üç sayılık isabetle 30 sayı barajına ulaştı.

Play-off ve play-in şansı bulunmayan Pacers'ta Jalen Smith'in 19, TJ McConnell'ın 18 ve Bennedict Mathurin'in 17 sayısı, sezonun 46. mağlubiyetini engelleyemedi.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 108-123

Indiana Pacers-New York Knicks: 129-138

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 134-116

Boston Celtics-Toronto Raptors: 97-93

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 105-92

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 138-131 (Uzatmada)

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 123-119

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 125-118

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İzmir'de şaşırtan görüntü! Plajlar beyaza büründü
İzmir'de şaşırtan görüntü! Plajlar beyaza büründü
Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başladı
Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başladı
Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?
Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?
Amerika neden fırsatlar ülkesi olarak görülüyor?
Amerika neden fırsatlar ülkesi olarak görülüyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.