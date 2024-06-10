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NBA Finalleri’nin ikinci maçında Boston Celtics, Dallas Mavericks’i sahasında 105-98’lik skorla mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

TD Garden’da oynanan karşılaşmaya konuk ekip Dallas Mavericks daha iyi başladı. Mavericks, yıldız oyun kurucusu Luka Doncic’in yüksek şut isabet yüzdesiyle skorda öne geçmeyi başardı. Celtics ise 3 sayılık atışlarda isabet bulamayınca pota altını kullanarak maça ortak olmaya çalıştı. İlk çeyreğin sonlarına doğru oyunda dengeyi sağlayan Celtics, farkın açılmasını önledi. Bu sezon oynadığı tüm maçların ilk çeyreğinde en az bir 3 sayı isabeti kaydeden Celtics’in çeyrekteki ilk üçlük isabeti, çeyreğin bitimine 6 saniye kala Al Horford’dan geldi. Mavericks, ilk çeyreği 28-25 önde tamamladı.

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CELTICS’TE ‘X FAKTÖR’ JRUE HOLIDAY OLDU

Müsabakanın ikinci çeyreği karşılıklı basketlerle başladı. Celtics, oyunda kurmaya başladığı üstünlüğü skora da yansıtarak çeyreğin 4’üncü dakikasında maçta ilk defa öne geçti. Mavericks, ikinci çeyrekte 2 defa tekrar öne geçse de skor üstünlüğünü koruyamayarak ilk yarıyı 54-51 geride kapattı. Celtics’te Jrue Holiday, takımının 3 sayı isabet yüzdesinin çok düşük kaldığı ilk yarıda, potaya topsuz penetre ederek aldığı pasları baskete dönüştürdü. Holiday, ilk yarıyı 17 sayıyla tamamladı. Mavericks’te ise Doncic, ilk yarıda 23 sayı kaydetti. Üçüncü çeyreğin ortalarına kadar çekişmeli geçen karşılaşmada Celtics, yakaladığı 10-0’lık seriyle çeyreğin bitimine 3 dakika kala farkı 12 sayıya çıkardı. Celtics’in serisine çeyrek sonunda 7-0’lık bir seriyle karşılık veren Mavericks, farkı 6 sayıya düşürmeyi başardı. Celtics, yedek oyun kurucusu Payton Pritchard’ın son saniyede orta sahadan kaydettiği 3 sayılık basketiyle maçın son çeyreğine 83-74’lük skorla önde girdi.

REKLAM İki takımın da karşılıklı basketlerle başladığı maçın son çeyreğinde Celtics, üstünlüğünü çoğunlukla çift haneli farkla korumayı sürdürerek bitime 3.30 dakika kala farkı 14 sayıya kadar çıkardı. Buna karşı Mavericks, 9-0’lık seri yakalayarak farkı 1.15 dakika kala 5 sayı kadar düşürmeyi başardı. Son dakikada savunmaların kolay sayıya izin vermediği maçta Celtics, önce fastbreak’e çıkan Mavericks hücumunu blokla durdurdu, sonra da Jaylen Brown’un turnikesiyle maçı 105-98 kazandı. Bu sonuçla Boston Celtics, final serisinde Dallas Mavericks karşısında 2-0 öne geçti. DONCIC’TEN TRIPLE-DOUBLE

Karşılaşmanın en skorer ismi, maçı triple-double ile tamamlayan Luka Doncic oldu. Doncic, 32 sayı, 11 ribaund ve 11 asist ile oynadı. Celtics’in en skorer ismi ise Jrue Holiday oldu. Holiday maçı 26 sayı 11 ribaundla tamamladı. Celtics’te diğer öne çıkan isimler de Jaylen Brown, Derrick White ve Jayson Tatum oldu. Brown maçta 22 sayı, 7 asist; White 18 sayı, 5 ribaund; Tatum ise 18 sayı, 12 asist ve 9 ribaund rakamlarına ulaştı. Tatum, 1 ribaundla triple-double yapmayı kaçırdı. FİNAL SERİSİ DALLAS’A TAŞINIYOR NBA Finalleri'nin üçüncü maçı çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece TSİ 03.30'da Dallas Mavericks’in sahası American Airlines Center’da oynanacak.