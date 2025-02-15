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        Haberler Bilgi Spor NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte NBA All Star 2025 Doğu ve Batı kadroları, ilk 5'ler belli oldu

        2025 NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alperen Şengün sahne alıyor!

        NBA All Star 2025 maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Doğu ve Batı Konferansı'nı karşı karşıya getirecek karşılaşmanın ilk 5'leri belli oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de forma giyeceği 2025 NBA All-Star organizasyonu San Francisco'daki Chase Center'da yapılacak. NBA takımlarından Houston Rockets takımında forma giyen Alperen Şengün, NBA All-Star'a seçilen 2. Türk oyuncu olarak tarihe geçti. Peki, "2025 NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte NBA All Star 2025 Doğu ve Batı kadroları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 16:41 Güncelleme: 15.02.2025 - 20:39
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        • 1

          NBA All-Star 2025 için nefesler tutuldu. NBA All-Star organizasyonu ilk kez dört takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve 1 final) içerecek. Doğu ve Batı Konferansı'nın karşılaşacağı NBA All Star 2025'in tarihi ve maç saati basketbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Bu sene 74.'sü düzenlenecek Chase Center'da oynanacak NBA All Star maçı kadroları belli oldu. Peki, "NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte NBA All Star 2025 maçının Türkiye saati ile yayınlanacağı tarih...

        • 2

          NBA ALL STAR 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

          2025 NBA All Star 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece oynanacak. Bu sene 74.'sü düzenlenecek Chase Center'da oynanacak NBA All Star'ın sabaha karşı 04.20'de başlaması bekleniyor.

        • 3

          ALPEREN ŞENGÜN'ÜN TAKIMI BELLİ OLDU!

          NBA'den yapılan açıklamaya göre Houston Rockets'ta forma giyen 22 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün'ün, All-Star maçında Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo gibi yıldızlarla aynı takımda parkeye çıkacak.

        • 4

          ALPEREN ŞENGÜN SAKATLIĞI KORKUTTU!

          Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alan Houston Rockets Raptors'ı konuk etti. Maçı kazanan Rockets Alperen Şengün'ün sakatlığı ile endişelendi.

          Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Şengün'ün bel spazmı yaşadığını aktarıp, "Bir sonraki karşılaşmaya hazır olmasını bekliyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

        • 5

          NBA ALL STAR KADROLARI

          SHAQ TAKIMI KADROSU:

          LeBron James

          Stephen Curry

          Anthony Davis

          Jayson Tatum

          Kevin Durant

          Damian Lillard

          James Harden

          Jaylen Brown

        • 6

          KENNY TAKIMI KADROSU:

          Anthony Edwards

          Jalen Brunson

          Jaren Jackson

          Jalen Williams

          Darius Garland

          Evan Mobley

          Cade Cunningham

          Tyler Herro

        • 7

          CHUCK TAKIMI KADROSU:

          Nikola Jokic

          Giannis Antetokounmpo

          Shai Gilgeous-Alexander

          Victor Wembanyama

          Pascal Siakam

          Alperen Sengun

          Karl-Anthony Towns

          Donovan Mitchell

        • 8

          Organizasyonda mücadele edecek 4. takım olan Candace Takımı için ise NBA 2025 All-Star organizasyonu kapsamındaki "Yükselen Yıldızlar" maçında şampiyon olan takım karşılaşmaya katılmaya hak kazanacak. 4. takım da bu şekilde belirlenmiş olacak.

        • 9

          NBA ALL STAR KADROSU 2025

          Doğu Konferansı İlk 5

          Jalen Brunson, New York Knicks

          Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers

          Karl-Anthony Towns, New York Knicks

          Jayson Tatum, Boston Celtics

          Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

          Batı Konferansı İlk 5

          Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder

          Stephen Curry, Golden State Warriors

          Nikola Jokić, Denver Nuggets

          Kevin Durant, Phoenix Suns

          LeBron James, Los Angeles Lakers

        • 10

          NBA ALL STAR YEDEK KADRO

          Doğu Konferansı Yedekleri

          Damian Lillard, Milwaukee Bucks

          Darius Garland, Cleveland Cavaliers

          Jaylen Brown, Boston Celtics

          Cade Cunningham, Detroit Pistons

          Tyler Herro, Miami Heat

          Evan Mobley, Cleveland Cavaliers

          Pascal Siakam, Indiana Pacers

          Batı Konferansı Yedekleri

          Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves

          Anthony Davis, Los Angeles Lakers

          James Harden, LA Clippers

          Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies

          Alperen Şengün, Houston Rockets

          Jalen Williams, Oklahoma City Thunder

          Victor Wembanyama, San Antonio Spurs

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