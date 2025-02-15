2025 NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alperen Şengün sahne alıyor!
NBA All Star 2025 maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Doğu ve Batı Konferansı'nı karşı karşıya getirecek karşılaşmanın ilk 5'leri belli oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de forma giyeceği 2025 NBA All-Star organizasyonu San Francisco'daki Chase Center'da yapılacak. NBA takımlarından Houston Rockets takımında forma giyen Alperen Şengün, NBA All-Star'a seçilen 2. Türk oyuncu olarak tarihe geçti. Peki, "2025 NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte NBA All Star 2025 Doğu ve Batı kadroları...
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NBA All-Star 2025 için nefesler tutuldu. NBA All-Star organizasyonu ilk kez dört takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve 1 final) içerecek. Doğu ve Batı Konferansı'nın karşılaşacağı NBA All Star 2025'in tarihi ve maç saati basketbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Bu sene 74.'sü düzenlenecek Chase Center'da oynanacak NBA All Star maçı kadroları belli oldu. Peki, "NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte NBA All Star 2025 maçının Türkiye saati ile yayınlanacağı tarih...
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NBA ALL STAR 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?
2025 NBA All Star 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece oynanacak. Bu sene 74.'sü düzenlenecek Chase Center'da oynanacak NBA All Star'ın sabaha karşı 04.20'de başlaması bekleniyor.
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ALPEREN ŞENGÜN'ÜN TAKIMI BELLİ OLDU!
NBA'den yapılan açıklamaya göre Houston Rockets'ta forma giyen 22 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün'ün, All-Star maçında Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo gibi yıldızlarla aynı takımda parkeye çıkacak.
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ALPEREN ŞENGÜN SAKATLIĞI KORKUTTU!
Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alan Houston Rockets Raptors'ı konuk etti. Maçı kazanan Rockets Alperen Şengün'ün sakatlığı ile endişelendi.
Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Şengün'ün bel spazmı yaşadığını aktarıp, "Bir sonraki karşılaşmaya hazır olmasını bekliyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.
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NBA ALL STAR KADROLARI
SHAQ TAKIMI KADROSU:
LeBron James
Stephen Curry
Anthony Davis
Jayson Tatum
Kevin Durant
Damian Lillard
James Harden
Jaylen Brown
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KENNY TAKIMI KADROSU:
Anthony Edwards
Jalen Brunson
Jaren Jackson
Jalen Williams
Darius Garland
Evan Mobley
Cade Cunningham
Tyler Herro
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CHUCK TAKIMI KADROSU:
Nikola Jokic
Giannis Antetokounmpo
Shai Gilgeous-Alexander
Victor Wembanyama
Pascal Siakam
Alperen Sengun
Karl-Anthony Towns
Donovan Mitchell
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Organizasyonda mücadele edecek 4. takım olan Candace Takımı için ise NBA 2025 All-Star organizasyonu kapsamındaki "Yükselen Yıldızlar" maçında şampiyon olan takım karşılaşmaya katılmaya hak kazanacak. 4. takım da bu şekilde belirlenmiş olacak.
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NBA ALL STAR KADROSU 2025
Doğu Konferansı İlk 5
Jalen Brunson, New York Knicks
Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers
Karl-Anthony Towns, New York Knicks
Jayson Tatum, Boston Celtics
Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks
Batı Konferansı İlk 5
Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder
Stephen Curry, Golden State Warriors
Nikola Jokić, Denver Nuggets
Kevin Durant, Phoenix Suns
LeBron James, Los Angeles Lakers
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NBA ALL STAR YEDEK KADRO
Doğu Konferansı Yedekleri
Damian Lillard, Milwaukee Bucks
Darius Garland, Cleveland Cavaliers
Jaylen Brown, Boston Celtics
Cade Cunningham, Detroit Pistons
Tyler Herro, Miami Heat
Evan Mobley, Cleveland Cavaliers
Pascal Siakam, Indiana Pacers
Batı Konferansı Yedekleri
Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves
Anthony Davis, Los Angeles Lakers
James Harden, LA Clippers
Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies
Alperen Şengün, Houston Rockets
Jalen Williams, Oklahoma City Thunder
Victor Wembanyama, San Antonio Spurs