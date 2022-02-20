NBA, 71. All-Star için aldığı kararda organizasyonun tek gün yapılacağını duyurmuştu. Team Lebron ve Team Durant şeklinde takımlara ayrılan basketbolcular ilk beş oyuncuları ile geceye başlayacak. Peki NBA All-Star 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte NBA All-Star 2022 Doğu ve Batı karması takımları

NBA ALL-STAR 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

NBA All Star 2022 karşılaşması; 20 Şubat'ı 21 Şubat'a bağlayan gece, Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da düzenlenecek. TSİ ile 04.00’te oynanacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

2022 NBA ALL-STAR DOĞU VE BATI KARMASI

LEBRON'UN KADROSU

Başlangıç kadrosu:

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

DeMar DeRozan (Chicago Bulls)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Yedekler:

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

Chris Paul (Phoenix Suns)

Jimmy Butler (Miami Heat)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Fred VanVleet (Toronto Raptors)

James Harden (Philadelphia 76ers)

DURANT'İN KADROSU

Başlangıç kadrosu:

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Trae Young (Atlanta Hawks)

Andrew Wiggins (Golden State Warriors)

Yedekler:

Devin Booker (Phoenix Suns)

Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

Zach LaVine (Chicago Bulls)

Dejounte Murray (San Antonio Spurs)

Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

LaMelo Ball (Charlotte Hornets)

Rudy Gobert (Utah Jazz)