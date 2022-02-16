NBA All Star 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi gün? 2022 NBA All Star hangi kanalda

NBA All Star 2022 için artık nefesler tutuldu. Merakla beklenen NBA All Star 2022'de ilk 5'ler belli oldu. Bu yıl daha önceki yıllarda gibi düzenlenecek olan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star organizasyonu ile ilgili ayrıntıları bir araya getirdik!

NBA ALL STAR 2022 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

NBA All Star 2022 karşılaşması 20 Şubat Pazar gecesi ABD'nin Cleveland kentinde düzenlenecek. TSİ 05.00’te oynananacak mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

LeBRON'UN ALL-STAR KADROSU

Başlangıç kadrosu:

LeBron James (Los Angeles Lakers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Stephen Curry (Golden State Warriors), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Yedekler:

Luka Doncic (Dallas Mavericks), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Chris Paul (Phoenix Suns), Jimmy Butler (Miami Heat), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Fred VanVleet (Toronto Raptors), James Harden (Philadelphia 76ers)

DURANT'IN ALL-STAR KADROSU

Başlangıç kadrosu:

Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Jayson Tatum (Boston Celtics), Trae Young (Atlanta Hawks), Andrew Wiggins (Golden State Warriors)

Yedekler:

Devin Booker (Phoenix Suns), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Zach LaVine (Chicago Bulls), Dejounte Murray (San Antonio Spurs), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), LaMelo Ball (Charlotte Hornets), Rudy Gobert (Utah Jazz)