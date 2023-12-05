Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Nazlı Ilıcak cezaevine girdi

        Nazlı Ilıcak cezaevine girdi

        Yazdığı bir yazı nedeniyle 'iftira' suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan Nazlı Ilıcak, cezasının infazı için Sakarya 1 No'lu Kapalı Cezaevi'ne giderek teslim oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 00:56 Güncelleme: 05.12.2023 - 01:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazlı Ilıcak cezaevine girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhuriyet Savcısı Orhan Kapıcı, Nazlı Ilıcak'ın 2016 yılında kapatılan Özgür Düşünce isimli internet sitesine yazdığı bir yazı nedeniyle şikayetçi olmuş ve Nazlı Ilıcak hakkında 'İftira' suçundan dava açılmıştı. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ilıcak, 19 Nisan 2022 tarihinde 'iftira' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası onanan Nazlı Ilıcak'ın dün Sakarya 1. Nolu Cezaevi'ne giderek teslim olduğu öğrenildi.

        video#828024#

        AVUKATI: "NORMALDE BU SUÇUN YATARI YOK"

        Ilıcak'ın avukatı Kemal Ertuğ Derin, "Normalde açık cezaevine alınması gerekiyordu. Ancak 'casusluk' suçlamasından denetimli serbestliği devam ettiği için kapalı cezaevine girdi, yaklaşın 3 hafta kadar kapalı cezaevinde kalması bekleniyor. Ardından açık cezaevine geçerek denetimli serbestlikle ayrılacak. Normalde bu suçun yatarı yok ancak başka bir suçtan denetimli serbestliği olduğu için böyle oldu. Şu an kendisi Sakarya 1 No'lu Cezaevinde" açıklamasında bulundu.

        4 KASIM 2019'DA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

        Nazlı Ilıcak, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Ocak 2019'da "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan da yargılanarak 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ve 4 Kasım 2019'da tahliye edilen Ilıcak'ın bu suçlama nedeniyle Yargıtay'dan dönen davasında Ahmet Altan, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek ile yeniden yargılanmasına ise devam ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dilan Polat'ın yabancı uyruklu çalışanları gözaltına alındı
        Dilan Polat'ın yabancı uyruklu çalışanları gözaltına alındı
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Erdoğan: İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi gerek
        Erdoğan: İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi gerek
        Fener 4 köşe!
        Fener 4 köşe!
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        "Derbide iyiden fazlası gerek"
        "Derbide iyiden fazlası gerek"
        Fenomen soruşturmasında 15 şirkete kayyum kararı
        Fenomen soruşturmasında 15 şirkete kayyum kararı
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        Habertürk Anasayfa