Nazlı Ilıcak cezaevine girdi

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Cumhuriyet Savcısı Orhan Kapıcı, Nazlı Ilıcak'ın 2016 yılında kapatılan Özgür Düşünce isimli internet sitesine yazdığı bir yazı nedeniyle şikayetçi olmuş ve Nazlı Ilıcak hakkında 'İftira' suçundan dava açılmıştı. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ilıcak, 19 Nisan 2022 tarihinde 'iftira' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası onanan Nazlı Ilıcak'ın dün Sakarya 1. Nolu Cezaevi'ne giderek teslim olduğu öğrenildi.

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AVUKATI: "NORMALDE BU SUÇUN YATARI YOK"

Ilıcak'ın avukatı Kemal Ertuğ Derin, "Normalde açık cezaevine alınması gerekiyordu. Ancak 'casusluk' suçlamasından denetimli serbestliği devam ettiği için kapalı cezaevine girdi, yaklaşın 3 hafta kadar kapalı cezaevinde kalması bekleniyor. Ardından açık cezaevine geçerek denetimli serbestlikle ayrılacak. Normalde bu suçun yatarı yok ancak başka bir suçtan denetimli serbestliği olduğu için böyle oldu. Şu an kendisi Sakarya 1 No'lu Cezaevinde" açıklamasında bulundu.

4 KASIM 2019'DA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Nazlı Ilıcak, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Ocak 2019'da "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan da yargılanarak 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ve 4 Kasım 2019'da tahliye edilen Ilıcak'ın bu suçlama nedeniyle Yargıtay'dan dönen davasında Ahmet Altan, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek ile yeniden yargılanmasına ise devam ediliyor.