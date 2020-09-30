Fenerbahçe'nin bu sezon Antalyaspor'dan transfer ettiği Almanya doğumlu Türk milli futbolcu Nazım Sangare, dün akşam İstinyePark'ta görüntülendi. Sangare, gazetecileri karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı.

Kız arkadaşları objektiflerden kaçınca tek başına poz vermek zorunda kalan futbolcu utangaç tavırlarıyla dikkat çekti.

26 yaşındaki Sangare, daha sonra teknoloji mağazalarını gezerek uzun süre alışveriş yaptı.