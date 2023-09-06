Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı

İKİ KEZ EVLENMİŞTİ

Nazan Öncel; biri Salih Öncel, diğeri Akşit Togay ile olmak üzere iki kez evlenmişti.

1973'de evlendiği Salih Öncel ile 1985'te boşanan Nazan Öncel, daha sonra Akşit Togay ile nikâh masasına oturmuştu.

Nazan Öncel, 2017'de bir hafta içinde iki büyük acı yaşamıştı.

Salih Öncel; 18 Mayıs 2017'de, Akşit Togay ise 25 Mayıs 2017'de hayatını kaybetmişti.

Fotoğraflar: AA, Instagram, Twitter