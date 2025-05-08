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        Haberler Magazin Nazan Öncel: Anjiyo faslına geçildi - Magazin haberleri

        Nazan Öncel: Anjiyo faslına geçildi

        Ünlü şarkıcı Nazan Öncel'den korkutan paylaşım: Ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyleyen Öncel, "Anjiyo faslına geçildi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 19:21 Güncelleme: 08.05.2025 - 19:21
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        "Anjiyo faslına geçildi"
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        Nazan Öncel, hayranlarını üzen bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren 69 yaşındaki şarkıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

        Öncel, paylaşımında yaşadıklarını şu sözlerle aktardı; "Ambulansa kadar bana eşlik eden kedim Türkan'a 'Bekle beni, sana söz geleceğim' dedim. Sabah 06'da döndüğümde beni cümle kapısında karşıladı. Bugün yine hastanedeyim... Anjiyo sürecine geçildi... Yarın akşamki konser için sizlere bir özür borcum var. Biletleriniz geçerlidir. Lütfen affedin"

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        #nazan öncel

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