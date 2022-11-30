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Nazan Kesal: Varımızı yoğumuzu sanat merkezine aktardık

Nazan Kesal, eşi Ercan Kesal ile birlikte yaptıkları yatırımla ilgili konuştu. Ünlü çiftin, yaşam boyu elde ettikleri tüm kazançlarını Urla'da açtıkları sanat merkezine aktardıkları ortaya çıktı

Giriş: 30.11.2022 - 13:56 | Güncelleme: ABONE OL
Nazan Kesal: Varımızı yoğumuzu sanat merkezine aktardık
"Varımızı yoğumuzu sanat merkezine aktardık"
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HABERTURK.COM

Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği ekranların vazgeçilmez programı "Aslı Şafak’la İşin Aslı"nda Aslı Şafak'ın konuğu oyuncu Nazan Kesal oldu.

BloombergHt ekranlarında, Nazan Kesal'ın Aslı Şafak'la sohbetinde Nazan ve Ercan Kesal'ın yaptıkları büyük yatırım hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Kesal, eşiyle yaşam boyu elde ettikleri tüm kazançlarını Urla'daki sanat merkezine aktardıklarını açıkladı.

"VARIMIZI YOĞUMUZU AKTARDIK"

Ünlü oyuncu, Urla'daki sanat merkezinin hayata geçişini şu cümlelerle anlattı:

3 sene öne Urla'daki evimizi yapan mimarımız işaret etmişti; "Böyle bir yer var, sizinle böyle bir yolculuğa çıkmak isteriz" dedi. Önce "Hayır" dedik, "Biz buraya dinlenmeye geldik" dedik, çünkü İstanbul'dan Urla'ya yerleşmiştik. Ama sonra hayal edince Urla'nın öyle bir merkez kazandığını, ihtiyaçları olduğunu hissedince yola çıktık. Bitti sayılır. Önümüzdeki aylarda açılacak. Kompleks oldu, ahır olarak kullanılan bir bina, biz o haliyle gördük. 550 kişilik açıkhava tiyatrosu, 200 kişilik kapalı salon, 11 odalı otel, atölyelerin yapılabileceği, dersliklerin olduğu birkaç galeri ve bir restoran. 5 dönümlük bir araziyi kiralayıp, varımızı yoğumuzu aktardık. Biz deli olmalıyız!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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