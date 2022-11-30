"Varımızı yoğumuzu sanat merkezine aktardık"

"VARIMIZI YOĞUMUZU AKTARDIK"

Ünlü oyuncu, Urla'daki sanat merkezinin hayata geçişini şu cümlelerle anlattı:

3 sene öne Urla'daki evimizi yapan mimarımız işaret etmişti; "Böyle bir yer var, sizinle böyle bir yolculuğa çıkmak isteriz" dedi. Önce "Hayır" dedik, "Biz buraya dinlenmeye geldik" dedik, çünkü İstanbul'dan Urla'ya yerleşmiştik. Ama sonra hayal edince Urla'nın öyle bir merkez kazandığını, ihtiyaçları olduğunu hissedince yola çıktık. Bitti sayılır. Önümüzdeki aylarda açılacak. Kompleks oldu, ahır olarak kullanılan bir bina, biz o haliyle gördük. 550 kişilik açıkhava tiyatrosu, 200 kişilik kapalı salon, 11 odalı otel, atölyelerin yapılabileceği, dersliklerin olduğu birkaç galeri ve bir restoran. 5 dönümlük bir araziyi kiralayıp, varımızı yoğumuzu aktardık. Biz deli olmalıyız!