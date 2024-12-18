Nazan Kesal: Sezen'imle sarıldık
Sezen Aksu, Nazan Kesal'ın sahnelediği 'Yaralarım Aşktandır' adlı tek kişilik oyununu izledikten sonra oyuncuyu kulisinde ziyaret etti
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Ünlü oyuncu Nazan Kesal, geçtiğimiz gün İran’ın ünlü kadın şairi Furuğ Ferruhzad’ın yaşamını sahneye taşıyan tek kişilik oyunu 'Yaralarım Aşktandır' ile izleyicilerle buluştu.
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Nazan Kesal, performansını sergilerken uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü şarkıcı Sezen Aksu da salonda yerini aldı.
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Sezen Aksu, sahnede Kesal’a sarıldı ve ardından ikili kuliste birlikte fotoğraflar paylaştı.
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"SICACIKTI"
Nazan Kesal, sosyal medya hesabında paylaştığı o anlara, "Nihayet kavuştuk Sezen'imle, şükür. Hayran olduğum, minnet duyduğum çok sevdiğim Sezen'imle sarıldık, sıcacıktı" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram