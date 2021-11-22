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Naz Çağla Irmak ile Sarp Levendoğlu'ndan yeni fotoğraf - Magazin haberleri

Naz Çağla Irmak ile Sarp Levendoğlu'ndan yeni fotoğraf

Naz Çağla Irmak ile kendisi gibi oyuncu olan Sarp Levendoğlu'nun aşkları doludizgin devam ediyor. Önceki gün bir araya gelerek vakit geçiren çift, yeni fotoğraflarını yayınladı

22.11.2021 - 08:39 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Aşklarını yaklaşık üç ay önce sosyal medyadan ilan eden Naz Çağla Irmak ile Sarp Levendoğlu, önceki gün birlikte vakit geçirdi. Aşıklar, bir kafede köpekleriyle birlikte poz verdi. İlişkileri doludizgin süren çift, mutlu anlarını da sosyal medyadan yayınlamayı ihmal etmedi. Keyifli halleriyle dikkat çeken Irmak ile Levendoğlu'na takipçilerinden çok sayıda "Mutluluklar" mesajı yağdı.

  • ARADIĞI AŞKI BULDU

    Merhum sanatçı Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızları Derya Şensoy'la yollarını altı ay önce ayıran ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu (39), aradığı aşkı bulmuştu.

  • SÜRPRİZ BİRLİKTELİĞİ İLAN ETTİ

    Daha önce "Bir daha evlenmem." açıklamasını yapan Levendoğlu, "Demir Kadın Neslican" filminde Neslican Tay’ı canlandıran Naz Çağla Irmak (24) ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Daha önce bir araya gelen çift, birlikte objektif karşısına geçmişti. Irmak, Sarp Levendoğlu ile pozlarını Instagram hesabından yayınlayarak, aşklarını gözler önüne sermişti. Samimi halleriyle dikkat çeken aşıkların bir hayli neşeli olduğu da gözlerden kaçmamıştı.

  • GALADA ORTAYA ÇIKTILAR

    Ardından çift, ilk kez 'Amacı Olmayan Grup' filminin galasında birlikte objektiflere yansımıştı. Levendoğlu, filmde rol alan sevgilisini heyecanlı gününde yalnız bırakmayıp, geceye katılmıştı. Film öncesi görüntülenen çift, mutlu olduklarını dile getirmişti.

  • ANNESİNİN İZİNDEN GİTTİ

    Öte yandan Hülya Gülşen Irmak'ın kızı Çağla Irmak, "Kırgın Çiçekler"de canlandırdığı "Kader" karakteri ile adını duyurdu. Annesi de kendisi gibi oyuncu olan Irmak, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu.

    Oyunculuk dünyasına "Bizim Evin Halleri" dizisi ile adım atan Çağla Irmak, 2018'de yönetmen koltuğunda Murat Şeker’in oturduğu, başrollerinde ise Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu ve Timur Acar’ın yer aldığı "Çakallarla Dans 5" filminde "Leyla" karakterine hayat verdi.

    Anne-kız, ilk kez Çağla Irmak 12 yaşındayken birlikte kamera karşısına geçmişti.

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