Olayın meydana geldiği Ventura kasabasının güvenliğinden sorumlu polis merkezinin sözcüsü, basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Anne ile oğlu, öğlen saatlerinde tekneye binip gölde açılırken görüldüler. Yaklaşık üç saat sonra da gölde gezintiye çıkan bir başka tekne kullanıcısı tarafından Rivera'nın oğlu, annesinin kiraladığı teknede uyurken bulundu. Fakat annesi yanında yoktu. Belirtilerin gösterdiğine göre genç kadın göle girdi ve bir daha geri dönmedi.