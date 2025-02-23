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        Haberler Dünya NATO üyeliği karşılığında görevinden ayrılacak | Dış Haberler

        NATO üyeliği karşılığında görevinden ayrılacak

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO üyeliği karşılığında görevinden ayrılmaya hazır olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 19:18 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:18
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        "NATO üyeliği" karşılığında istifa
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış için gerekmesi halinde görevden ayrılabileceğini söyledi.

        Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında, ABD ve NATO'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        İSTİFA MESAJI

        Ukrayna'da barışın sağlanması için devlet başkanlığı görevinden ayrılmaya hazır olduğunu belirten Zelenskiy, eğer böyle bir imkan varsa "NATO üyeliği" karşılığında istifa edebileceği mesajını verdi.

        Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış görüşmelerine Ukrayna'nın yanı sıra, ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinin katılması gerektiğini söyledi.

        Kiev'de yarın bir zirve düzenleneceğini aktaran Zelenskiy, 13 ortağın Kiev'e geleceğini, 24'ünün ise görüşmeye çevrim içi olarak katılacağını ifade etti.

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        "UKRAYNA ABD'DEN 350 MİLYAR DOLAR DEĞİL 100 MİLYAR DOLAR YARDIM ALDI"

        ABD'ye Başkan Donald Trump'ın savunduğu miktarda borçları bulunmadığını vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD'den 350 milyar dolar değil 100 milyar dolar yardım aldığını belirtti.

        Zelenskiy, "(Eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın bu (ABD yardımının) bir hibe olduğu konusundaki görüşüne katılıyorum. Hibe bir borç değildir. Ortaklarımıza saygımız sonsuz ama biz 500 milyar dolarlık borcu kabul etmiyoruz." diye konuştu.

        Hem ABD hem de Ukrayna ve halkı için kazançlı bir anlaşma imzalanması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, güvenlik garantilerinin sadece ABD'nin sözleriyle değil, anlaşmada açıkça yer alması gerektiğinin altını çizdi.

        Zelenskiy, "Trump sonsuza kadar kalmayacak ve uzun yıllar boyunca barışa ihtiyacımız var." dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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