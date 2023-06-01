"Tüm müttefiklerin ve Türkiye'nin İsveç'i tam üye olmaya davet ettiğini ve bunun Madrid'deki son zirvede gerçekleştiğini unutmamalıyız. Şu ana kadar bu çok hızlı bir kabul süreci oldu çünkü Finlandiya ve İsveç Mayıs ayında başvuruda bulundu. Finlandiya zaten üye oldu ve İsveç'in de üye olacağından eminim. Bunun mümkün olduğunca erken gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Benim mesajım İsveç'in üyeliğinin İsveç için iyi olduğu, İskandinav ülkeleri için iyi olduğu, Baltık ülkeleri için iyi olduğu ve aynı zamanda NATO için de iyi olduğudur. Bu NATO'yu daha güçlü kılacak ve aynı zamanda Türkiye ve tüm müttefikler için de iyi olacaktır. Yakın gelecekte Ankara'ya gideceğim ancak tarih henüz belli değil."

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