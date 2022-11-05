NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Habertürk'te

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Habertürk'ten Afşin Yurdakul'un sorularını yanıtladı.

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın sürecine yönelik "İsveç Finlandiya'nın üyeliğine yönelik görüşüyoruz" dedi.

Stoltenberg ayrıca "Daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. Tehditdkar bir söylem duyuyoruz Moskova'dan. Yanlış hesaplamayı önlememiz lazım. Bu nedenle katılım protokollerinin tasdik edilmesi, NATO üyeleri tarafından imzalanması, en kısa sürede sonnuçlanması en iyi yöntem olacaktır. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği tüm NATO için iyi olacak, Türkiye için de iyi olacak" diye ekledi.

Yunanistan - Türkiye gerilimine yönelik NATO'nun bakış açısı sorusuna Stoltennberg "Her iki ülke de kıymetli ve değerli müttefikler. Hepimiz buna değer veriyoruz ve beraber çalışmaktayız. İki ülkenin de askeri operasyonlarda ve NATO'yu güçlendirdiklerini düşünüyouz. Her işbirliği ve olayı dayanışma içeriinde çözme niyetindeyiz" diye konuştu.

Tahıl konusunda Stoltenberg "Öncelik tahıl anlaşması son derece önem arz etmekte çünkü tonlarca tahılın Ukrayna'dan dünya piyasalarına ithalatını mümkün kıldı. Kıymetli tahlılı dünya çapında mümkün kıldı. Bunu mümkün kılan da Türkiye. Son derece önemli bir rol oynadı ve adımlar attı" dedi.

Ukrayna'daki savaşın Karadeniz güvenliği için anlamı konusuna ise Stoltenberg "Görmemiz gereken savaşın sonu. Bu bir agresyon savaşı. Putin'in bağımsız ülkelere yönelik tam teşekküllü istilası. Bunu anlamamız gerekiyor.Putin bu savaşı başlattı ve yarın sona erdilebilir" yanıtını verdi.