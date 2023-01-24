Stoltenberg'den İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklama

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin sözlerine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına sert tepki göstererek, "Biz bir şeyi söyleyince dürüst söyleriz, birileri bize namussuzluk yaptığında haddine bildiririz. İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Spiegel'de yer alan habere göre NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklamaların ardından, İsveç'in NATO üyeliğinin engellenme tehdidini reddettiğini söyledi.

Stoltenberg, "İfade özgürlüğü İsveç'te ve diğer tüm NATO ülkelerinde önemli bir değer, bu tür protestolar yasa dışı değil" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, ABD provokatif eylemi gerçekleştiren aşırı sağcı İsveçli politikacı Rasmus Paludan'ın NATO birimine karşı bir sabotaj eylemi gerçekleştirmiş olabileceğinden şüpheleniyor.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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