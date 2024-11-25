Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem NATO Genel Sekreteri Rutte'den TUSAŞ'a ziyaret

        NATO Genel Sekreteri Rutte'den TUSAŞ'a ziyaret

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara temasları kapsamında beraberindeki heyetle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 20:26 Güncelleme: 25.11.2024 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        NATO Genel Sekreteri Rutte'den TUSAŞ'a ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziyarette Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da yer aldı.

        Haluk Görgün, ziyarete ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, Rutte'nin Ankara temasları kapsamında beraberindeki heyetle birlikte TUSAŞ'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Sayın Sekreter TUSAŞ şehitlerimizin anısına taziye defterini imzaladı. Ziyaret kapsamında, Sayın Genel Sekreter'in başkanlığındaki NATO heyetiyle savunma sanayimize dair önemli bir bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

        Türkiye'nin NATO'daki güçlü varlığının önemini ve NATO ülkeleriyle savunma sanayisi alanında sürdürülebilir işbirliğinin gerekliliğini vurguladıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Görgün, şunları kaydetti:

        "Görüşmede, ülkemizin savunma sanayinde ulaştığı mühendislik seviyesini ve hava, kara, deniz platformlarımızı tanıtan bir sunum da yaptık. Görüşmenin ardından yerli ve milli platformlarımızdan milli muharip uçağımız KAAN, jet eğitim uçağımız HÜRJET, yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ, AKSUNGUR, ANKA, ANKA III, ŞİMŞEK İHA'larımız ve GÖKBEY, ATAK, T70 helikopterlerimizi yerinde inceledik. Ziyaretleri ve taziyeleri için Sayın Sekreter'e teşekkür ediyor, ziyaretin bölgemizdeki barışın tesisine hizmet etmesini, savunma sanayimizin gelişimine vesile olmasını temenni ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Eğitime kar engeli
        Eğitime kar engeli
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Habertürk Anasayfa