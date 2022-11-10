ECA Başkanılığının yanı sıra UEFA Yönetim Kurulu Üyesi de olan Al Khelaifi, çarşamba günü düzenlenen ‘Avrupa Futbolunun Geleceğine İlişkin UEFA Kongresi’nde konuya değinerek, "Bazı insanlar hala PR sunumları ile tarihi yeniden yazmaya ve futbolu bölmeye çalışıyorlar. Dürüst olmak gerekirse, onlar için üzülüyorum çünkü dün, futbolu ve ekosistemini anlamadıklarını kanıtladılar” cümlelerine yer verdi.
“Şampiyonlar Ligi'nin yeterince rekabetçi olmadığını duyuyoruz”
“Avrupa futbolunun tamamen bozulduğunu iddia ediyorlar. Bu düşüncedeki takımlar hala turnuvalarda oynamaya devam ediyorlar, bunu anlamıyorum” diyen Al Khelaifi, şöyle devam etti:
“Geçen hafta, kulübümün yer aldığı gruptan üst tura yükselenler son dakikada belirlendi. Hak ederek kazanan Benfica'yı tebrik ederim. D Grubu'ndaki her takım, grubu lider veya sonuncu olarak bitirebilirdi fakat görünüşe göre bu yeterince heyecan verici değil; çözüm de onlarda. Şampiyonlar Ligi'nin yeterince rekabetçi olmadığını duyuyoruz. Ancak birçok büyük kulüp grup aşamasından çıkamadı. Bunlardan biri benim takımım da olabilirdi, bu futbol. Eski bir oyuncu olarak teniste küçük bir deneyimim var. Size şöyle söyleyeyim; Rafael Nadal ve Roger Federer, spor tarihindeki en büyük oyunculardan ikisidir. Bunun nedeni her zaman birlikte oynamaları değil. Çünkü çok çalıştılar. Hangi sıralamada oynarlarsa oynasınlar, her maç önemliydi. Hiçbir zaman en iyi oyunculardan oluşan kapalı bir lig istemediler. Tenis ailesini savundular. Lütfen başarısızlıklarınızı haklı çıkarmak için verdiğiniz örneklerde onların harika isimlerini kullanmayın.”
“Futbol yasal bir sözleşme değil, toplumsal bir sözleşmedir”
Avrupa futbolunun geleceği belirlenirken tüm paydaşların çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini de vurgulayan Al Khelaifi, “Tüm ligler, tüm kulüpler, ulusal federasyonlar, taraftarlar ve yardımımıza ihtiyacı olan tüm topluluklar.. Özellikle taraftarları daha fazla düşünmemiz gerekiyor. Futbolda kişisel çıkarın yeri yoktur. Ayrıca reform yapmak için bir şeyleri yıkmamıza da gerek yok. Sistemin içinden büyük bir pozitif değişiklik elde edebiliriz. UEFA ve ECA bunu geçtiğimiz yıl içinde zaten gösterdi. Tüm cevaplara sahip değilim ve her şeyin mükemmel olduğunu söylemiyorum. Ancak ECA'da, son görüşmemizden bu yana Avrupa futbolunu bir araya getirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Asla dinlenmemeliyiz. Bu sadece başlangıç. Bugün burada tüm paydaşlarla ortaklaşa yapılacak daha çok şey var. Lütfen önümüzdeki birkaç ay boyunca bir şeyi unutmayın: Futbol yasal bir sözleşme değil, toplumsal bir sözleşmedir. Taraftarlar sokaklarda protesto ederken yasal taahhütler hakkında bağırmıyorlardı. Futbol; kulüpler ve oyuncular, oyuncular ve taraftarlar, taraftarlar ve diğer paydaşlar arasında kurulmuş bir bağdır. Bu asla değişmeyecek” ifadelerini kullandı.
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