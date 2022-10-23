YENİ KIYAFETLERİN YANINDA VERİLEN KÜÇÜK KUMAŞ

Birçok kişi yeni aldığı kıyafetlerin yanında verilen küçük kumaşları, yama yapmak için verildiğini düşünür ancak gerçek böyle değildir. Bu küçük kumaşlar, aldığınız kıyafeti çamaşır makinesinde yıkadığınızda nasıl bir hale geleceğini görmeniz için verilen numunelerdir.