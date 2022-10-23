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Nasıl kullanıldığını bilmediğiniz eşyalar! Siz fark etmeseniz de aslında çok işe yarıyorlar

Kimilerini yanlış kullanıyoruz kimilerinin neden orada olduğunu bilmiyoruz bile! İşte, daha önce eşyalarda hiç fark etmediğiniz o ilginç kullanım detayları...

Giriş: 23.10.2022 - 06:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • MAKYAJ PAMUKLARINDAKİ ÇİFT YÜZEY

    Makyaj pamuklarında iki yüzey vardır; biri düz, diğeri ise pedli yüzey. Düz olan ile oje çıkarmanız, pedli yüzeyi ile de makyajınızı çıkarmanız için tasarlanmıştır. 

  • PİZZANIN ORTASINDAKİ PLASTİK 

    Pizzanın tam ortasında bulunan küçük masaya benzeyen bu plastik nesne anlamsız gibi durabilir ancak işlevi oldukça büyük! Bu küçük nesne, pizzanın karton kapak tarafından ezilmemesini sağlıyor.

  • DİŞ FIRÇASININ KENARINDAKİ TIRTIKLAR

    Diş fırçasının kenarlarındaki bu küçük tırtıkları fark etmiş miydiniz? Bu tırtıklar, yıprandığında fırçanızı değiştirmeniz gerektiğine dair size uyarı veriyor.  

  • YENİ KIYAFETLERİN YANINDA VERİLEN KÜÇÜK KUMAŞ

    Birçok kişi yeni aldığı kıyafetlerin yanında verilen küçük kumaşları, yama yapmak için verildiğini düşünür ancak gerçek böyle değildir. Bu küçük kumaşlar, aldığınız kıyafeti çamaşır makinesinde yıkadığınızda nasıl bir hale geleceğini görmeniz için verilen numunelerdir.

  • KARTON İÇECEKLERİN KAPAKLARI

    Soğuk içecek aldığınızda, ortamın sıcaklığıyle beraber içecekten akan damlalar, masanızı ıslatabilir. Bunun için içeceğinizin kapağını altlık olarak kullanabilirsiniz. Kartonun ve kapağın birbirine uyumlu olduğunu göreceksiniz. 

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