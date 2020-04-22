Vücudun normal yaşam sürdürebilmesi için enerjiye gereksinimi vardır. Gıdalardan aldığımız enerji vücuda dağıtılır ve bir kısmı yağ olarak depolanır. Eğer ihtiyacı kadar enerji oluşursa aynı kilo da kalırız. Gereksiniminizin altında enerji alımı yağ depolarından kullanımı sağlar ve kilo veririz.

Sağlıklı ve düzenli kilo vermek için önerileri dikkate alırsanız stres yaşamaz ve kilo verirsiniz.

Kilo Vermenizi Kolaylaştıracak 18 Öneri

Yediklerinizi Not Alın; yediklerinizin ve aldığınız kalorinin bilinmesi açısından size rehber olacak,notlar alın bu sayede kilo vermede kolaylık yaşarsınız.

yediklerinizin ve aldığınız kalorinin bilinmesi açısından size rehber olacak,notlar alın bu sayede kilo vermede kolaylık yaşarsınız. Düzenli Öğün Sağlayın; öğün kaçırmak ya da yememek bir sonraki öğünde fazla yemeye ve metabolizmayı yavaşlatmaya neden olur. Halsizlik ve kan şekeriniz de düşeceği için sakıncalıdır.

öğün kaçırmak ya da yememek bir sonraki öğünde fazla yemeye ve metabolizmayı yavaşlatmaya neden olur. Halsizlik ve kan şekeriniz de düşeceği için sakıncalıdır. Aç Kalmayın; aç kalarak kilo vermek mümkün değildir. Aç kaldığınızda stres hormonları daha çok yağ depolaması yapar. Aç kalmak ayrıca verilen kiloyu tekrar almaya neden olmaktadır.

aç kalarak kilo vermek mümkün değildir. Aç kaldığınızda stres hormonları daha çok yağ depolaması yapar. Aç kalmak ayrıca verilen kiloyu tekrar almaya neden olmaktadır. Su Tüketimini Artırın; kalori içermeyen su, ayrıca tokluk hissi vereceğinden kalori almanızı önler. Bitki çayları da tüketebilirsiniz.

kalori içermeyen su, ayrıca tokluk hissi vereceğinden kalori almanızı önler. Bitki çayları da tüketebilirsiniz. Kalori Miktarınıza %10 Ekleme Yapın; hesabınıza göre ortalama 1600 kalori aldığınız halde kilo kaybınız yoksa %10 ekleyerek yani 160 kalori daha artırın. Yediğiniz gıdaların içinde kullanılan yağ ya da pişirme şekli yüksek kalori taşıyor olabilir.

hesabınıza göre ortalama 1600 kalori aldığınız halde kilo kaybınız yoksa %10 ekleyerek yani 160 kalori daha artırın. Yediğiniz gıdaların içinde kullanılan yağ ya da pişirme şekli yüksek kalori taşıyor olabilir. Diyet Listenizi Oluşturun; verilen diyet listelerinde bazen alışkanlıklarımız dışında gıdalar oluyor, o yüzden kendinize göre bir liste belirlemeniz daha sağlıklı olabilir.

verilen diyet listelerinde bazen alışkanlıklarımız dışında gıdalar oluyor, o yüzden kendinize göre bir liste belirlemeniz daha sağlıklı olabilir. Hedefiniz Gerçekçi Olsun; verebileceğiniz kadar kiloyu hedef olarak belirleyin, hedefi fazla yüksek tutmanız hayal kırıklığı yaratır. Ve motivasyonunuzu bozar. O nedenle gerçekçi olun.

verebileceğiniz kadar kiloyu hedef olarak belirleyin, hedefi fazla yüksek tutmanız hayal kırıklığı yaratır. Ve motivasyonunuzu bozar. O nedenle gerçekçi olun. Acıkmadan Yemek Yememelisiniz; acıkmadan tekrar yemek, yakmadığımız kalorinin üstüne tekrar kalori almak anlamına gelir. O nedenle acıkmadan sofraya oturmayın.

acıkmadan tekrar yemek, yakmadığımız kalorinin üstüne tekrar kalori almak anlamına gelir. O nedenle acıkmadan sofraya oturmayın. Sevdiğiniz Yemeği Bırakın; çok sevdiğiniz ya da yemeden duramadığınız bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın (çikolata gibi) bu sayede kalori alımınız da düşecektir.

çok sevdiğiniz ya da yemeden duramadığınız bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın (çikolata gibi) bu sayede kalori alımınız da düşecektir. Kahvaltınızı İhmal Etmeyin; kahvaltı metabolizmanın hızını yükseltir ve kalori yaktırır. O yüzden mutlaka kahvaltınızı yapın.

kahvaltı metabolizmanın hızını yükseltir ve kalori yaktırır. O yüzden mutlaka kahvaltınızı yapın. Hareketlerinizi Çoğaltın; çok fazla hareket etmek kalori yakmanıza yardımcıdır. yürüyüş,egzersiz ve spor yapın.

çok fazla hareket etmek kalori yakmanıza yardımcıdır. yürüyüş,egzersiz ve spor yapın. Kendinize Fırsat Tanıyın; atıştırmalıklardan uzak durun az bir şey yemekten zarar gelmez demeyin ve kendinize bunu başarabilme fırsatı verin.

atıştırmalıklardan uzak durun az bir şey yemekten zarar gelmez demeyin ve kendinize bunu başarabilme fırsatı verin. Şekerli Gıdaları Asla Yemeyin; doğal meyve ve sebzelerde vücudun ihtiyacı olan şeker bol miktarda var. O yüzden rafine edilmiş şeker ve şekerli gıdaları asla tüketmeyin.

doğal meyve ve sebzelerde vücudun ihtiyacı olan şeker bol miktarda var. O yüzden rafine edilmiş şeker ve şekerli gıdaları asla tüketmeyin. Stresten Uzak Durun; stres hormonları yağ yakmanızı önler ve sürekli yeme ihtiyacı duyarsınız, o nedenle stresi hayatınızdan çıkarmaya çalışın.

stres hormonları yağ yakmanızı önler ve sürekli yeme ihtiyacı duyarsınız, o nedenle stresi hayatınızdan çıkarmaya çalışın. Düzenli Uyuyun; az uyku enerji açığını kapatmak için çok yemek yemek demektir. Uykunuzu düzenli uyumanız kalori yakmanıza yardımcıdır.

az uyku enerji açığını kapatmak için çok yemek yemek demektir. Uykunuzu düzenli uyumanız kalori yakmanıza yardımcıdır. Karbonhidrat Hayatınızda Olmasın; karbonhidratlı gıdalar aşırı kilo yapar ve yakılması zordur. Sebze, meyve ya da protein tüketin.

karbonhidratlı gıdalar aşırı kilo yapar ve yakılması zordur. Sebze, meyve ya da protein tüketin. Porsiyonlarınızı Küçültün; küçük porsiyonlar alabilecek tabaklar kullanın ki, az yemeğe alışabilesiniz.

küçük porsiyonlar alabilecek tabaklar kullanın ki, az yemeğe alışabilesiniz. Hormon Testi Yaptırın; onca yaptığınız diyete rağmen kilo vermeniz gerçekleşmiyorsa, hormon dengenizi kontrol ettirin. Tiroit dengesizliği kilo dalgalanmalarına neden olmaktadır.

onca yaptığınız diyete rağmen kilo vermeniz gerçekleşmiyorsa, hormon dengenizi kontrol ettirin. Tiroit dengesizliği kilo dalgalanmalarına neden olmaktadır.