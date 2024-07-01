Nasıl aşık oluruz? İşte Robert Sternberg "Üçgen Aşk Teorisi" ve aşkın bilimsel tanımı!

Bu kuramda yakınlık, tutkuyu besler ve ehlileştirirken sadakat duygusu da bu tutkuyu kontrol etmeye yarar. Bir aşk deneyiminde tutku daha az, sadakat daha çok olabilir. Yakınlık daha çok, sadakat daha az olabilir ya da yakınlık daha az tutku daha çok... Bu üç kuralın şiddeti değişebilir ama söz konusu aşksa hepsi olmalıdır.