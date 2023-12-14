NASA duyurdu: Geminid meteor yağmuru gökyüzünde şölen yaratacak!

METEOR YAĞMURU İZLEMENİN PÜF NOKTALARI

Meteorları izlemek için yapabileceğiniz birkaç şey var:

Şehrin ışıklarından uzak bir yere gidin. Şehir ışıkları, meteorları görmenizin zorlaşmasına neden olabilir.

Açık bir alanda, sırt üstü uzanın. Bu, gökyüzünü daha iyi görmenizi sağlayacaktır.

Sabırlı olun. Meteorları görmek için biraz zaman ayırmanız gerekebilir.