NASA'dan gezegeni koruma misyonu!

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NASA, Dünya'ya olası çarpma tehlikesi olan bir astreodin yörüngesini değiştirmek için kullanılabilecek Double Asteroid Redirection Test'i (DART) uzaya gönderdi.

DART, uzay aracı, salı gecesi SpaceX'e ait Falcon 9 roketinde taşındı. NASA TV, uzay aracının fırlatılış anlarını canlı olarak paylaştı.

NASA bu deney ile asteroidin yönünü değiştirip değiştiremeyeceğini test edecek. DART'ın 11 milyon kilometrelik yolculuğun ardından Ekim 2022'de hedeflenen bölgeye ulaşması planlanıyor.

NASA'nın DART misyonu kapsamında fırlatılacak uzay aracı, Dimorphos adlı asteroide çarpacak ve hızıyla, yörüngesini değiştirmeye çalışacak.

Dimorphos, Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmasa da, gezegeni korumak amacıyla ilk kez bir asteroidin hızı kesilmeye ve yörüngesi değiştirilmeye çalışılıyor.

Güneş Sistemi'ni oluşturan yapı taşlarının artıkları olarak nitelenebilecek asteroidlerin çoğu gezegenimiz için tehlike oluşturmuyor. Fakat yörüngeleri Dünya'nınki ile kesiştiğinde ve aynı anda o noktadan geçme söz konusu olduğunda çarpışma olur.