Narsistik Patinaj nedir? Narsistik Patinaj sorusu hakkında detaylar bugün KPSS'ye katılan adaylar tarafından merak konusu oldu.



NARSİSTİK PATİNAJ NEDİR?

Yaptığı hatayı ifade etmeye nefsinin kaldıramadığı şahısların başvurduğu bir yöntem.

Şahıs; açıkça hatasını, yanlışını söylemiyor ama zekâsını kullanarak hatasından kaynaklı yanlışı düzeltiyor.

Narsist, kendini seven kişidir. Adını Antik Yunan mitolojisinde kendi yansımasına aşık genç olan Nárkissos’tan alır.

Yani kişi kendini o kadar çok sever ki karşıdakinden açıkça özür dileyemez, o kişinin gönlünü alamaz ancak fark ettiği hatasından da dolaylı yoldan döner.

Bu durumda olduğu yerde dönme anlamında adeta patinaj yapar.