Narsistik ebeveyni tanımanın yolları

Çoğu ebeveyn, çocuğunun başarılı olmasını ister. Ancak bazı anne babalar, çocuklarının istek ve arzularını görmezden gelerek sadece kendi beklentileri doğrultusunda bir hayat yaşamalarında ısrarcı olabiliyor. Bunun tipik bir narsistik ebeveyn davranışı olduğuna dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin “Hepimizde bir miktar narsistik yan var. Kendimizi beğenmezsek özgüvenimiz nasıl gelişir? Ama bunun dozu çok önemli” dedi.

GİZLİ NARSİZM GELİŞİYOR

Patalojik hale gelen narsizmin kişinin hayatını ve çevresini olumsuz etkilediğini belirten Seçkin narsistik ebeveynin özelliklerini şöyle sıraladı: Sürekli kendisini över, kıskançlık ve öfke gibi olumsuz duygular çok hakimdir, büyüklenmeci bir yanı vardır, çocuktan çok yüksek bir performans bekler ve asla takdir etmez, kendisinin mükemmel olduğunu çocuğa ispatlamaya çalışır hatta çocuğuyla rekabete girer. Çocuğun bu davranışlar karşısında kendisini yetersiz hissettiğine dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin “Böyle bir evde büyüyen çocuklar çekingen ve kendine güveni son derece az oluyor. İleride bir şekilde çok başarılı olsa bile kendisini eksik ve yetersiz hissediyor, başkalarının onayına ihtiyaç duyuyor ve gizli bir narsizm yaşıyor” dedi.

NARSİZM TOPLUMDA ÇOK ARTTI

Narsistik Kişilik Bozukluğunun grandiyöz ve içe dönük olmak üzere farklı tipleri bulunduğuna değinen Dr. Seçkin “Grandiyöz tipler başkasını dinlemez, gösterişe meraklı olur, her girdiği ortamda ön plana çıkarak kendini belli eder. Bu tipler bir nevi duygusal şiddet uygulayarak çocuğu sürekli aşağılar, beğenmez, değersizleştirir” şeklinde konuştu. Kapitalizmin ve teknolojinin etkisiyle günümüzde narsistik özelliklerin çok arttığına dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin “Sosyal medya da tabi burada etkili. Duyguların paylaşılmadığı, yakınlık kurulmayan, sadece gösteriş yapılan ortamlar da tetikliyor” ifadelerini kullandı.