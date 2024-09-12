Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Narin’in annesinden itiraf gibi sözler | Son dakika haberleri

        Narin’in annesinden itiraf gibi sözler

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, Narin konusunun izini sürüyor. Geçtiğimiz günlerde cansız bedeni bulunan Narin'in, kaybolduğu ilk günlerde Didem Arslan Yılmaz'a röportaj veren annesi Yüksel Hanım'ın çok özel röportajı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 20:42 Güncelleme: 12.09.2024 - 20:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin'in annesinden itiraf gibi sözler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Didem Arslan Yılmaz, Narin’in annesi Yüksel Hanım’ın günler öncesinden yaptığı açıklamadaki dikkat çeken ve şüphe uyandıran cümlelerini ekranlara getirerek gerçekleri ortaya çıkarttı.

        KAYBOLDUKTAN KISA SÜRE SONRA SÖYLEDİĞİ ŞOKE EDEN SÖZ!

        Anne Yüksel’in kızının kaybolmasından birkaç gün sonra verdiği röportajda itiraf gibi sözlere imza attığı ortaya çıktı. “Kızımın mezarı bile yok!” sözlerini kullanması Didem Arslan Yılmaz’dan kaçmadı.

        O AHIRDAN CANLI YAYIN!

        Nevzat Bahtiyar’ın ifadesinde bahsettiği ve Narin’in amcasını ve annesini gördüğü ahırdan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme canlı yayın yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Ziyech derbide yok!
        Ziyech derbide yok!
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Daum'a son görev
        Daum'a son görev
        Eygi'nin babası konuştu
        Eygi'nin babası konuştu
        BM Zirvesi'ne videolu mesaj
        BM Zirvesi'ne videolu mesaj
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Habertürk Anasayfa